Akrep Burcu
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
28.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Aralık - 4 Ocak haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yılın son dönemlerine girerken, iletişim ve karar verme süreçlerinde biraz daha fazla baskı hissetmeye başlayabilirsin. Bu durum, Merkür ve Satürn'ün kozmik dansının oluşturduğu kare etkisiyle özellikle önemli konuşmaların tonunu belirleyecek ve ciddiyet seviyesini bir üst noktaya taşıyacak. Bu dönemde, sözcüklerinin gücü kadar, sessiz kaldığın anların da önem kazanacağı bir sürece giriyorsun. Belki de bitmesi gereken bir düşünce kalıbını sonunda geride bırakabileceğin bir dönem bu.

Yeni yılın ilk günlerinde ise Merkür'ün Oğlak burcuna yaptığı geçişin enerjisini hissedeceksin. Bu enerji, zihnin berraklaşmasını sağlayacak ve stratejik düşünme yeteneğini keskinleştirecek. Tam da bu noktada eğitimle ilgili konular, yazışmalar, sunumlar ya da anlaşmalar açısından oldukça verimli bir döneme giriş yapacaksın. Şimdi başladığın bir öğrenme süreci, 2026 yılına geldiğinde sana büyük avantajlar sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

