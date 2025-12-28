onedio
29 Aralık - 4 Ocak Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta kozmik enerjilerin eşsiz dansı seni derin bir içsel iyileşme sürecine davet ediyor. Evrenin en şifalı gezegeni olarak bilinen Chiron, bu hafta ileri hareketine geçiyor ve bu durum, bedeninde biriken eski gerginliklerin çözülmesine yardımcı oluyor.

Bu dönemde kendini daha hafif, daha enerjik ve toparlanmış hissetmeye başlayabilirsin. Sanki tüm yüklerin omuzlarından kalkmış ve yerini huzura bırakmış gibi... Hatta bu harika his, seninle bir süreliğine kalacak ve yeni yıla daha pozitif bir enerjiyle girmeni de sağlayacak.

Chiron'un bu iyileştirici enerjisiyle birlikte, suyla temas etmek, bir masaj yaptırmak ya da detoks benzeri uygulamalar ise seni oldukça rahatlatabilir. Bunu da bir dene deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

