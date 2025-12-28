Sevgili Akrep, bu hafta kozmik enerjilerin eşsiz dansı seni derin bir içsel iyileşme sürecine davet ediyor. Evrenin en şifalı gezegeni olarak bilinen Chiron, bu hafta ileri hareketine geçiyor ve bu durum, bedeninde biriken eski gerginliklerin çözülmesine yardımcı oluyor.

Bu dönemde kendini daha hafif, daha enerjik ve toparlanmış hissetmeye başlayabilirsin. Sanki tüm yüklerin omuzlarından kalkmış ve yerini huzura bırakmış gibi... Hatta bu harika his, seninle bir süreliğine kalacak ve yeni yıla daha pozitif bir enerjiyle girmeni de sağlayacak.

Chiron'un bu iyileştirici enerjisiyle birlikte, suyla temas etmek, bir masaj yaptırmak ya da detoks benzeri uygulamalar ise seni oldukça rahatlatabilir. Bunu da bir dene deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…