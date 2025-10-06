7 Ekim Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Koç burcundaki Dolunay'ın enerjisi ile baş başa bir gün geçireceksin. Bu enerji, aşk hayatında belki de biraz daha içe dönük, sessiz ve sakin bir dönemi işaret ediyor. Partnerinin duygularını tam olarak çözmenin biraz zor olduğunu hissedebilirsin.

Hatta bu dönemde, duygusal karmaşanın içerisinde kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Ancak unutma ki her karmaşanın ardında, hâlâ canlı ve parlak bir şekilde yanmaya devam eden bir sevgi bulunur. Bu sevgi, belki de senin en derin duygularını ve arzularını yansıtıyor olmalı. Yani bu Dolunay'da da sular biraz bulanıklaşacak ama zamanla durulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…