5 Ekim Pazar Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duygusal anlamda biraz daha hassas olabilirsin. Kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguların yüzeye çıkması ve bu duruma biraz daha fazla tepki vermen oldukça olası. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün, partnerinle konuşmayı ertelediğin ciddi konular var. İşte bugün, bu konuları masaya yatırmanın tam zamanı. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü bugün duygularını en iyi şekilde ifade edeceksin.

Tabii eğer bekarsan, bugün seni derinden etkileyebilecek biriyle yolların kesişebilir. Belki de bu kişiyle güçlü bir bağ kuracak, belki de bu kişi hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu yüzden, bugünü en iyi şekilde değerlendirmende fayda var. Her anını dolu dolu yaşayın ve bu yeni tanışma fırsatını kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…