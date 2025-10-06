7 Ekim Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Koç burcundaki Dolunay'ın enerjisiyle karşı karşıyasınız. Bu enerji, iş hayatında ve günlük rutinlerinde ciddi değişiklikler yapmanı gerektirebilir. Artık aynı hızda ve aynı şekilde çalışmak seni tatmin etmiyor, daha fazlasını arzuluyor olabilirsin. Ancak, üzerinde yoğunlaştığın bir projede ağırlık hissedebilir ve belki de kontrolü biraz bırakman gerekebilir.

Koç Dolunayı'nın ikinci etkisi ise beden ve zihin dengenle ilgili. İş yerinde bazı kişilerle yaşanan gerginlikler olabilir, ancak bu durum seni daha iyi koruma ve savunma mekanizmaları geliştirmeye yönlendirecek. Görünen o ki artık yeni bir düzen kurmak ve zaman yönetimini daha etkili bir şekilde ele almak için çaba sarf edeceksin.

Aşk hayatına gelirsek, belki de biraz içe dönük bir sessizlik dönemi yaşayabilirsin. Partnerinin duygularını tam olarak çözmen zor olabilir. Ancak, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Duygusal karmaşanın ardında, hâlâ canlı ve parlak bir şekilde yanmaya devam eden sevgiyi bulacaksın. İzin ver bu Dolunay'da sular önce bulansın, sonra durulsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…