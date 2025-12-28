Alibaba'nın Geliştirdiği Yapay Zeka Qwen'in ChatGPT'nin Yerini Alması Bekleniyor

Çin’in Hangzhou kentinde faaliyet gösteren Rokid’in akıllı gözlükleri, kullanıcıların hem çevrim içi hem de çevrim dışı işlemleri yerine getirmesine imkân sağlıyor. Cihaza entegre kamera sistemi ve Qwen yapay zekâ modeli sayesinde ürünleri tanıma, harita üzerinden yön bulma, mesaj taslakları hazırlama ve internet üzerinden arama yapma gibi pek çok özellik tek bir platformda sunuluyor.

Qwen’in Rokid’e özel olarak uyarlanmış sürümü, kullanıcı alışkanlıklarına göre optimize edilmiş durumda. Ayrıca internet erişimi olmadığında da çalışabilen, daha küçük ölçekli bir model seçeneği de bulunuyor.