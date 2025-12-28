onedio
Alibaba'nın Geliştirdiği Yapay Zeka Qwen'in ChatGPT'nin Yerini Alması Bekleniyor

Hakan Karakoca
28.12.2025 - 17:28

Hangzhou merkezli teknoloji şirketi Rokid, Çin’de geliştirilen Qwen yapay zekâ modelini akıllı gözlüklerine entegre ederek kullanıcılara anlık çeviri, bağlamsal bilgi ve kapsamlı AI desteği sağlıyor. Wired’ın değerlendirmesine göre Qwen, hızlı gelişimi sayesinde yakın gelecekte ChatGPT’ye güçlü bir alternatif hâline gelebilir.

Kaynak - Gazete Oksijen

İnternet yokken de çalışabilecek versiyonu var.

Çin’in Hangzhou kentinde faaliyet gösteren Rokid’in akıllı gözlükleri, kullanıcıların hem çevrim içi hem de çevrim dışı işlemleri yerine getirmesine imkân sağlıyor. Cihaza entegre kamera sistemi ve Qwen yapay zekâ modeli sayesinde ürünleri tanıma, harita üzerinden yön bulma, mesaj taslakları hazırlama ve internet üzerinden arama yapma gibi pek çok özellik tek bir platformda sunuluyor.

Qwen’in Rokid’e özel olarak uyarlanmış sürümü, kullanıcı alışkanlıklarına göre optimize edilmiş durumda. Ayrıca internet erişimi olmadığında da çalışabilen, daha küçük ölçekli bir model seçeneği de bulunuyor.

Şimdilik benzerlerinin gerisinde...

Qwen (Çince adıyla 通义千问), ham performans bakımından GPT-5 ve Google Gemini 3 gibi bazı ABD merkezli modellere kıyasla daha geride konumlansa da, sunduğu esneklik ve kolayca uyarlanabilir yapısı sayesinde kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. HuggingFace’in verileri, Temmuz 2025 itibarıyla Çin kaynaklı açık kaynak yapay zekâ modellerinin indirme sayısının Amerikan rakiplerini geride bıraktığını ortaya koyuyor. DeepSeek, Moonshot AI, Z.ai ve MiniMax gibi modeller de bu yükselişte dikkat çeken diğer örnekler arasında yer alıyor.

En iyi açık kaynak AI olarak öne çıkıyor.

Wired’ın aktardığına göre Qwen, NeurIPS 2025’te sunulan yüzlerce akademik çalışmada tercih edilerek akademi dünyasında güçlü bir görünürlük kazandı ve benimsediği açık mühendislik yaklaşımıyla öne çıktı. Laude Institute’un kurucu ortağı Andy Konwinski, Qwen’in araştırmacılar tarafından “en iyi açık kaynak yapay zekâ modeli” olarak seçildiğini ifade ediyor. Haberde ayrıca Çinli şirketlerin modelin mühendislik ve eğitim süreçlerini şeffaf biçimde paylaşmasına karşın, ABD merkezli firmaların giderek daha kapalı bir çizgiye yöneldiğine dikkat çekiliyor.

Küresel markalar kullanıyor.

Qwen, yalnızca Rokid’in ürünlerinde değil; BYD gibi Çin’in önde gelen otomotiv şirketlerinde ve Airbnb, Nvidia ile Perplexity gibi küresel firmalarda da prototipleme ve uygulama geliştirme süreçlerinde aktif olarak kullanılıyor. Hatta Meta’nın yeni model geliştirme aşamalarında dahi Qwen’den faydalandığı belirtiliyor.

Andy Konwinski’ye göre bir yapay zekâ modelinin başarısı sadece bilişsel kapasitesiyle değil, başka ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde ne ölçüde yaygın biçimde kullanıldığıyla değerlendirilmelidir. Bu bakış açısıyla Qwen ve benzeri Çin menşeli açık kaynak modeller, küresel yapay zekâ ekosisteminde giderek daha merkezi bir konuma yerleşiyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
