Alibaba'nın Geliştirdiği Yapay Zeka Qwen'in ChatGPT'nin Yerini Alması Bekleniyor
Hangzhou merkezli teknoloji şirketi Rokid, Çin’de geliştirilen Qwen yapay zekâ modelini akıllı gözlüklerine entegre ederek kullanıcılara anlık çeviri, bağlamsal bilgi ve kapsamlı AI desteği sağlıyor. Wired’ın değerlendirmesine göre Qwen, hızlı gelişimi sayesinde yakın gelecekte ChatGPT’ye güçlü bir alternatif hâline gelebilir.
İnternet yokken de çalışabilecek versiyonu var.
Şimdilik benzerlerinin gerisinde...
En iyi açık kaynak AI olarak öne çıkıyor.
Küresel markalar kullanıyor.
