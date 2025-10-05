6 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için yeni bir dönem başlıyor. Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte, sözlerin, fikirlerin ve sezgilerin adeta bir süper güce dönüşüyor. Özellikle iş görüşmelerinde, sunumlarda ya da mülakatlarda, sahip olduğun bu güçle, herkesin dikkatini üzerine çekebilir ve hak ettiğin değeri görebilirsin.

Aman dikkat ekip içinde bu durum biraz daha farklı olabilir. Mesela, bir iş arkadaşınla fikir ayrılığına düşebilir ya da ortakların ile finansal konularda çatışmalar yaşayabilirsin. fakat sakin kalmayı başarıp stratejik düşünürsen, bu durumdan galip çıkabilecek güce sahipsin. Yeni bir başlangıç için kapılar aralanıyor. Bu enerjiyle belki de eski bir planını yeniden canlandırma fırsatı bulabilirsin.

Aşk hayatında ise Merkür'ün etkisi ile birlikte derin konuşmalar kaçınılmaz hale geliyor. Zira, burcunda konumlanan Merkür, ilişkinde belki de hiç bilmediğin sırları açığa çıkarmaya hazırlanıyor. Tabii bekar bir Akrep burcu isen durumu farklı! Bugün senden daha gizemli biri kalbini çalabilir ama acele etme. Görünen o ki çözülmesi gereken sırlar var. Bu kişiye karşı hislerin konusunda aceleci davranmak yerine, öncelikle bu sırları çözme yoluna git. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…