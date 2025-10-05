onedio
6 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz farklı olacak! İletişimin ve düşüncenin gezegeni Merkür, enerjini zihinle beden arasında bir köprü gibi kullanmanı sağlayacak bir burç değişikliği yapıyor. Bu, düşüncelerini ve duygularını daha net ifade etmeni sağlayabilir ama bir yandan da iç dünyana daha fazla odaklanmana neden olabilir.

Bu içe dönüklük, seni biraz yorgun hissettirebilir. Belki başın ağrıyabilir veya gözlerin yorulabilir. Bu durumda ne mi yapmalısın? Bol bol su içmek, biraz loş ışıkta dinlenmek senin için iyi olabilir. Unutma, su, vücudun enerji dengesini koruyor ve loş ışık gözlerini dinlendiriyor. Biraz daha derin bir rahatlama için meditasyon yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

