Sevgili Akrep, bu hafta kariyerinde bir yıldız gibi parlıyorsun, içindeki enerji ve motivasyon tüm gücüyle seni hedeflerine doğru sürüklüyor. Çünkü Mars'ın Yengeç burcundaki seyri, seni zaferlerine yaklaştırıyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de uzun zamandır beklettiğin, üzerinde düşündüğün bir konuda harekete geçme cesareti bulabilirsin. İçinden gelen bu kararlılık ise içindeki gücü ortaya çıkarabilir.

Tabii hafta ilerledikçe, iş hayatında adeta bir kahin gibi sezgilerinle yol alacaksın. Risk almadan ama bir savaşçı gibi kararlı bir şekilde ilerlemekse, seni başarıya taşıyacaktır. Özellikle hafta sonuna doğru attığın bir adım, belki de gelecekte önemli bir kapıyı aralayabilir. Gücünü doğru yönlendirdiğinde, sanki bir sihirli değnek gibi etkileyici sonuçlar alabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların adeta bir volkan gibi patlıyor. Şimdi, partnerinle arandaki bağ, sanki bir aşk filmindeki gibi derinleşebilir. Ama eğer bekarsan, tutkulu bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Bu hafta hissettiklerin yüzeysel değil, tam bir okyanus derinliğinde. Yani gerçek aşk seni bulabilir, kalbin ruh eşinle buluşabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…