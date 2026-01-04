onedio
Akrep Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 5 Ocak - 11 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ocak - 11 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta kariyerinde bir yıldız gibi parlıyorsun, içindeki enerji ve motivasyon tüm gücüyle seni hedeflerine doğru sürüklüyor. Çünkü Mars'ın Yengeç burcundaki seyri, seni zaferlerine yaklaştırıyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de uzun zamandır beklettiğin, üzerinde düşündüğün bir konuda harekete geçme cesareti bulabilirsin. İçinden gelen bu kararlılık ise içindeki gücü ortaya çıkarabilir.

Tabii hafta ilerledikçe, iş hayatında adeta bir kahin gibi sezgilerinle yol alacaksın. Risk almadan ama bir savaşçı gibi kararlı bir şekilde ilerlemekse, seni başarıya taşıyacaktır. Özellikle hafta sonuna doğru attığın bir adım, belki de gelecekte önemli bir kapıyı aralayabilir. Gücünü doğru yönlendirdiğinde, sanki bir sihirli değnek gibi etkileyici sonuçlar alabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların adeta bir volkan gibi patlıyor. Şimdi, partnerinle arandaki bağ, sanki bir aşk filmindeki gibi derinleşebilir. Ama eğer bekarsan, tutkulu bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Bu hafta hissettiklerin yüzeysel değil, tam bir okyanus derinliğinde. Yani gerçek aşk seni bulabilir, kalbin ruh eşinle buluşabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
