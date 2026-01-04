onedio
5 Ocak - 11 Ocak Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında duygusal bir deprem yaşayacak gibi görünüyorsun. Duyguların, etrafındaki her şeyi sarsacak bir volkan gibi patlama noktasında. Şimdi, partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceği, bir aşk filmindeki gibi romantik ve derin anlamlar taşıyacağı bir döneme giriyorsun.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta tutkulu bir yakınlaşmanın kapıları sana açılabilir. Bu, sadece bir flört değil, tam bir aşk fırtınası olabilir. Hissettiklerin, yüzeyde kalan geçici duygulardan çok daha fazlası. Tam bir okyanus derinliğinde, karmaşık ve yoğun duygularla dolu bir dönemdesin.

Yani, bu hafta gerçek aşk seni bulabilir. Kalbin, ruh eşinle buluşmak için atabilir. Şimdi aşkta sürprizlere açık ol ve duygularını korkusuzca ifade et. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

