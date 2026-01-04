Sevgili Akrep, bu hafta içsel gücünün bedenine olan etkisi adeta parıldıyor. Mars, Yengeç burcunda kıvrılıyor ve sana, duygusal rahatlamanın fiziksel gücü nasıl artırdığını fısıldıyor. Bu da sana kendini, hem ruhen hem de bedenen daha güçlü hissettiriyor.

Haftanın başında, seni rahatlatacak bir rutine yer vermen, gökyüzünün sana sunduğu bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmana yardımcı olabilir. Belki bir ılık duş, belki biraz nefes egzersizi ya da birkaç esneme hareketi rahatlamanı sağlayabilir. Ayrıca bu hafta, kendini daha toparlanmış, daha odaklanmış ve daha güçlü de hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…