5 Ocak - 11 Ocak Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta içsel gücünün bedenine olan etkisi adeta parıldıyor. Mars, Yengeç burcunda kıvrılıyor ve sana, duygusal rahatlamanın fiziksel gücü nasıl artırdığını fısıldıyor. Bu da sana kendini, hem ruhen hem de bedenen daha güçlü hissettiriyor.

Haftanın başında, seni rahatlatacak bir rutine yer vermen, gökyüzünün sana sunduğu bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmana yardımcı olabilir. Belki bir ılık duş, belki biraz nefes egzersizi ya da birkaç esneme hareketi rahatlamanı sağlayabilir. Ayrıca bu hafta, kendini daha toparlanmış, daha odaklanmış ve daha güçlü de hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

