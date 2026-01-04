onedio
Akrep Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 5 Ocak - 11 Ocak haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta içindeki enerji ve motivasyon seni adeta bir fırtına gibi hedeflerine doğru sürüklüyor. Çünkü Mars'ın Yengeç burcundaki yolculuğu, seni adım adım zaferlerine ilerletiyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de uzun zamandır beklettiğin, üzerinde sürekli düşündüğün bir konuda harekete geçme cesareti bulabilirsin. İçinden fışkıran bu kararlılık, içindeki uykuda olan aslanı uyandırabilir.

Hafta ilerledikçe, iş hayatında bir kahin misali, adeta geleceği gören sezgilerinle yol alacaksın. Risk almadan, ama bir savaşçı gibi kararlı ve kesin adımlarla ilerlemek, seni başarıya taşıyacak olan kilit nokta olacaktır. Özellikle hafta sonuna doğru attığın belki de minik bir adım, gelecekte önemli bir kapıyı aralayabilir. Gücünü doğru yönlendirdiğinde, sanki bir sihirli değnek gibi etkileyici sonuçlar alabilirsin. Bu arada tüm gözler de üzerinde olacak! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
