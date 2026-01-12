Real Madrid’de Xabi Alonso Kovuldu: Yeni Hoca Alvaro Arbeloa Oldu
Millî futbolcu Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Real Madrid’de takımın başına Alvaro Arbeloa’nın getirildiği açıklandı.
İspanya Süper Kupası finalinde ezeli rakibi Barcelona’ya mağlup olan Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi sona erdi.
Real Madrid’de yeni hoca da belli oldu.
