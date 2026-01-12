onedio
Real Madrid’de Xabi Alonso Kovuldu: Yeni Hoca Alvaro Arbeloa Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 20:50

Millî futbolcu Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Real Madrid’de takımın başına Alvaro Arbeloa’nın getirildiği açıklandı.

İspanya Süper Kupası finalinde ezeli rakibi Barcelona’ya mağlup olan Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi sona erdi.

Bayer Leverkusen ile geçirdiği iki harika sezonun ardından bu sezon başında büyük umutlarla Real Madrid’in başına geçen Xabi Alonso, bu sezon Real Madrid ile ligde 19 maçta 45 puan toplamış ve Barcelona’nın 4 puan gerisinde kalmıştı.

Xabi Alonso’nun Real Madrid’i, dün akşam oynanan finalde de ezeli rakibine mağlup oldu.

Real Madrid’de yeni hoca da belli oldu.

Real Madrid, Xabi Alonso’dan boşalan teknik direktörlük görevine eski oyuncusu Alvaro Arbeloa’nın getirildiğini açıkladı.

Alvaro Arbeloa, Haziran 2025’ten bu yana Real Madrid’in ikinci takımında teknik direktörlük yapıyordu.

İsmail Kahraman
