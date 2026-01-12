onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
12 – 18 Ocak 2026 Bu Hafta Gökyüzü "Artık Görmezden Gelemezsin" Diyor

etiket 12 – 18 Ocak 2026 Bu Hafta Gökyüzü "Artık Görmezden Gelemezsin" Diyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.01.2026 - 20:47

Bazı haftalar vardır; sessiz geçmez.

12–18 Ocak 2026 tam olarak böyle bir hafta.

Gökyüzü bu günlerde bize yumuşak mesajlar göndermiyor. Aksine, “artık fark et, artık uyan” diyen sert ama dürüst bir enerjiyle çalışıyor. Plüton’un Kova burcundaki dönüştürücü etkisi, Satürn’ün Balık’taki karmasal sınavları ve Mars’ın yükselttiği tansiyon; hem bireysel hem de kolektif alanda taşları yerinden oynatıyor.

Bu hafta olan bitenler tesadüf değil.

Her şey, uzun süredir bastırılan gerçeklerin yüzeye çıkmasıyla ilgili.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

🌍 DÜNYADA NELER OLUYOR?

Dünya genelinde bu hafta “kontrol” ve “özgürlük” kavramları daha yüksek sesle tartışılıyor.

  • Küresel sistemler sarsılıyor

  • Uluslararası birlikler içinde çatlaklar görünür hale geliyor

  • Teknoloji, yapay zekâ, dijital denetim ve veri güvenliği konuları gündemin merkezine yerleşiyor

İnsanlık kolektif olarak şu soruyla yüzleşiyor:

“Bizi yöneten sistemler gerçekten bizim için mi çalışıyor?”

Satürn’ün Balık burcundaki etkisi ise özellikle insani krizleri, göç meselelerini, denizleri, suları ve sağlıkla ilgili konuları öne çıkarıyor. Görmezden gelinen sorunlar artık halının altına süpürülemiyor.

🇹🇷 TÜRKİYE GÜNDEMİ: PERDE ARKASI HAREKETLENİYOR

🇹🇷 TÜRKİYE GÜNDEMİ: PERDE ARKASI HAREKETLENİYOR

Türkiye açısından bu hafta kulisler oldukça hareketli.

  • Devlet kurumları ve hukuki süreçlerle ilgili dikkat çekici gelişmeler

  • Medyaya sızan bilgiler, konuşulan ama açıkça söylenmeyen başlıklar

  • Ekonomi, istihdam ve toplumsal beklentilerle ilgili yeni sinyaller

Özellikle gençler, eğitim sistemi ve dijital alanlar üzerinden önemli tartışmalar gündeme gelebilir. Bu hafta söylenen her söz, yapılan her açıklama uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

🏛️ SİYASETTE TANSİYON YÜKSEK

Mars’ın sert etkisi siyasi arenada sabırları zorluyor.

  • Sert açıklamalar

  • Ani çıkışlar

  • Geri dönüşü zor sözler

  • Güç gösterileri

Bu hafta siyasette “yüksek sesle konuşan” değil, stratejik düşünen kazanır. Aksi halde küçük bir cümle büyük krizlere yol açabilir.

 SPOR DÜNYASINDA GERİLİM

Spor dünyasında rekabet dozu artıyor.

  • Hakem kararları tartışma yaratabilir

  • Cezalar, diskalifiyeler gündeme gelebilir

  • Sporcuların psikolojik dayanıklılığı test ediliyor

Bu hafta kazanmak isteyenlerin önce öfkesini kontrol etmesi gerekiyor. Aşırı hırs, sakatlık ve ceza riskini yükseltiyor.

💰 PARA PİYASALARI: DİKKAT, DALGA VAR

Ekonomik alanda bu hafta sakin değil.

  • Ani iniş çıkışlar

  • Spekülatif haberler

  • Güvenli liman arayışı

Kısa vadeli kazanç hayalleri riskli. Özellikle borçlanma, acele yatırım kararları ve duygusal hamleler zararla sonuçlanabilir. Bu hafta kazananlar, beklemeyi bilenler olacak.

🌪️ DOĞA OLAYLARI: DENGE UYARISI

🌪️ DOĞA OLAYLARI: DENGE UYARISI

Gökyüzü doğa olayları konusunda da dikkat çekiyor.

  • Denizler ve sularla ilgili riskler

  • Ani hava değişimleri

  • Fırtına, yağış ve altyapı sorunları

İhmal edilen önlemler bu hafta daha ağır sonuçlar doğurabilir.

 BİREYSEL HAYATLARIMIZDA NELER OLACAK?

Bu hafta herkes için ortak tema net:

Gerçeklerle yüzleşme.

  • İlişkilerde saklanan duygular ortaya çıkabilir

  • İş hayatında ertelenmiş kararlar gündeme gelebilir

  • Ruhsal yorgunluklar daha görünür hale gelir

Kaçtığınız konu, bu hafta kapınızı çalabilir. Ama korkutucu olan bu değil; korkutucu olan hâlâ kaçmaya çalışmak.

 GÖKYÜZÜNÜN BU HAFTA BİZLERE MESAJI

“Gerçekten kaçtıkça özgürleşemezsin.

Eskiyi sırtında taşıyarak yeni bir hayata başlayamazsın.

Cesaret; korkusuz olmak değil, korkuya rağmen doğruyu seçebilmektir.”

Bu hafta gökyüzü şunu söylüyor:

Artık uyan.

Artık net ol.

Artık kendinle dürüst ol.

Çünkü 2026’nın kaderi, tam da bu haftalarda yazılıyor.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam