12 – 18 Ocak 2026 Bu Hafta Gökyüzü "Artık Görmezden Gelemezsin" Diyor

Bazı haftalar vardır; sessiz geçmez.

12–18 Ocak 2026 tam olarak böyle bir hafta.

Gökyüzü bu günlerde bize yumuşak mesajlar göndermiyor. Aksine, “artık fark et, artık uyan” diyen sert ama dürüst bir enerjiyle çalışıyor. Plüton’un Kova burcundaki dönüştürücü etkisi, Satürn’ün Balık’taki karmasal sınavları ve Mars’ın yükselttiği tansiyon; hem bireysel hem de kolektif alanda taşları yerinden oynatıyor.

Bu hafta olan bitenler tesadüf değil.

Her şey, uzun süredir bastırılan gerçeklerin yüzeye çıkmasıyla ilgili.