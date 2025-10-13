Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Terazi burcunda yaptığı seyahat hakkında konuşacağız. Zira bu geçiş, içsel dengeye yönelmeni sağlıyor. İş yerinde, her zamankinden daha sakin, kontrollü ve stratejik bir şekilde hareket ettiğini fark edeceksin. Tabii bu durumda göz önünde olmaktan ziyade, arka planda çalışmayı tercih edecek ve bu sayede bu durumun lehine sonuçlar doğurduğunu gözlemleyeceksin.

Maddi konulara geldiğimizde ise bugünlerde riskli adımlardan uzak durmanı tavsiye ediyoruz. Gizli harcamalar, unutulmuş ödemeler veya dijital sistemlerle ilgili karışıklıklar gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak endişelenme, bir düzen kurarak bu geçici dalgalanmaları kalıcı kazançlara dönüştürebilirsin. Eğitim veya danışmanlık alanında ilerlemek de senin için yeni bir gelir kapısı olabilir.

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda ise bugün sessizliğin konuştuğunu göreceksin... Duygularını hemen göstermeyi tercih etmesen de içindeki yoğun duygusal enerji partnerin tarafından hissedilebilir. Bu durum, ilişkinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Unutma ki bazen sessizlik en güçlü ifade biçimidir. Birlikte sarıldığınız sessizlik, birbirinizi anladığınızın da en iyi göstergesi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…