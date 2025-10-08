Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında içgüdülerinin ön planda olacak. Bir durumun ya da konunun gizli kalan yüzünü fark etme yeteneğin, bugün devreye girebilir. Bu durumu lehine çevirebilir ve iş hayatında bir adım öne geçebilirsin. Çalışma arkadaşlarının sana olan güveni tam, hatta onlar senden destek bekliyorlar. Sakin ve soğukkanlı tavrınla, iş yerindeki krizleri çözme yeteneğin ise herkesi etkiliyor.

Kariyerinde hedeflerin yeniden şekillenmeye başlayabilir. Belki bir projede rol değişimi yaşanabilir ya da sana yeni bir görev teklif edilebilir. Eğer gücünü göstermek istiyorsan, planlarını somutlaştırman ve acele etmemen gerekiyor. Maddi durumunla ilgili olarak ise riskli yatırımlardan kaçınmak bugün alacağın en akıllıca karar olacaktır.

Gelelim aşka! Söz konusu duygular olduğunda, kontrol etme isteğini biraz olsun azaltman gerekebilir. Zira partnerin de kontrol edilmeye değil, anlayışına ve sabrına ihtiyaç duyuyor olmalı. Öte yandan eğer bekarsan, duygusal bir bağ kurma süreci öncelikle güvenle başlayacak. Yavaş ama sağlam ilerleyen bir aşk hikayesi seni bekliyor olabilir. Kalbinin sesini dinle... Kendini ona bıraktığında derin duyguların heyecan verici etkisini hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…