Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı, kariyerinde bazı ilginç etkiler yaratıyor. Bu güçlü karşıtlık, sezgilerini adeta bir radar gibi çalıştırabilir. İş yerinde bir arkadaşının saklamaya çalıştığı bir durumu aniden sezebilirsin. Ancak, bu yeni keşfini hemen ortaya dökme. Çünkü her şeyin bir zamanı var, değil mi?

Tam da bu noktada yaratıcılık gerektiren bu süreçte ilham perileri seni ziyaret edebilir. Dikkatini toplamayı başarırsan, bu durumda, planlarını sadeleştirmen ve karmaşayı azaltman senin için en iyisi olacaktır. Tüm sırları ortaya dökmeden önce kendi çıkarların için attığın adımlar kariyerinin seyrini değiştirebilir.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bugün, duygusal yanılsamalarla karşılaşabilirsin. Sevdiğin kişinin söyledikleri ile hissettirdikleri arasında bir çelişki hissedebilirsin. Bu da seni yalnızlaştırabilir... Ne dersin, artık sizin için ayrılık çanları mı çalıyor? Tabii eğer bekarsan, senin için işler daha farklı olabilir. Geçmişte bıraktığını sandığı birine karşı özlem duyabilirsin. Ama bu özlem, geçici olabilir. İşte bu yüzden bugün enerjini 'eski'ye değil, 'yeni'ye yöneltmekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…