Sevgili Akrep, bugün iş yerinde gizli gerilimlerin olduğunu hissedebilirsin. Venüs ve Satürn'ün karşıt konumda olması, perde arkasında dönen bazı hesaplaşmaları gün yüzüne çıkarabilir. İş arkadaşlarından birinin beklenmedik bir davranışı seni şaşırtabilir. Ancak bugün fazla güvenmek yerine gözlem yapmayı tercih etmelisin. Kim bilir belki de sabırlı olursan, gerçekler bir iki gün içinde netleşecek ve tüm karmaşa çözülecek.

Öte yandan finansal konularda da biraz tıkanıklık yaşayabilirsin, ama sakın endişelenme! Bu durum seni yeni ve daha etkili bir stratejiye yönlendirecek. Gereksiz harcamaları kısmak ve daha tasarruflu bir yaşam sürmek, uzun vadede sana güç kazandıracaktır. Görünen o ki bu süreçte hem iş hayatında hem finansal konularda sabırlı olman gerekecek.

Aşk hayatına gelirsek, bugün kontrol ihtiyacını bir kenara bırakman gerekebilir. Zira partnerinin kendi alanına ihtiyaç duyduğu bir gün olabilir. Onu sıkıştırmak yerine, ona güven ver ve kendi alanını oluşturmasına izin ver. İlişkiler bugün biraz test ediliyor olabilir ama unutma ki sağlam olan ilişkiler bu tür durumlardan daha da güçlenerek çıkar. Tabii ayrılıklar da aşkın bir parçası... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…