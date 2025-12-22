onedio
Bambaşka İki İnsan: Ela Rümeysa Cebeci'nin Hiç Estetik Değmemiş Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
22.12.2025 - 23:25

Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin yüzüne hiç estetik değmediği zamanlardan kalma pozları ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

Spikerlere ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

Cebeci’nin ifadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifadeye çağırılmıştı, ayrıca ikilinin arasındaki mesajlar yayınlanmıştı. İfadesini veren Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı alarak serbest bırakılmıştı. 

Beraberlik yaşadığı erkeklere dair görüntüler ve videolar kaydettiği iddia edilen Ela Rumeysa Cebeci hakkında geçtiğimiz saatlerde bir yeni gelişme daha yaşanmıştı. 

TGRT Haber’de yayınlanan programda açıklamalarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin itirafçı olduğunu ve arşivini paylaşacağını öne sürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Soruşturmanın ana isimlerinden biri haline Ela Rümeysa Cebeci, her geçen dakika daha çok merak edildi.

Soruşturmanın ana isimlerinden biri haline Ela Rümeysa Cebeci, her geçen dakika daha çok merak edildi.

Geçtiğimiz saatlerde ise henüz hiç estetik değmemiş zamanlarından kalma pozları ortaya çıktı. 

Eski halini görenin tanıyamadığı Ela Rümeysa Cebeci'nin yüzünden birçok estetik müdahale olduğu tescillendi.

