Sosyete Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Haberi: 30 Yaşındaki Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti

Sosyete Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Haberi: 30 Yaşındaki Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti

22.12.2025 - 08:19 Son Güncelleme: 22.12.2025 - 08:20

İş insanı Cemal Özgörkey'in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti. Mizrahi, 6 ay önce anne olmuştu. Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında cenaze töreninin bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiia’nde düzenleneceği açıklandı.

İş adamı Cemal Özgörkey’in yeğeni, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Henüz 6 ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi'nin genç yaştaki vefatı, Özgörkey ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Henüz 6 ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi’nin genç yaştaki vefatı, Özgörkey ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında; 'Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun' ifadelerine yer verildi.

Leyla Mizrahi’nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
