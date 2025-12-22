Sosyete Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Haberi: 30 Yaşındaki Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti
İş insanı Cemal Özgörkey'in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti. Mizrahi, 6 ay önce anne olmuştu. Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında cenaze töreninin bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiia’nde düzenleneceği açıklandı.
İş adamı Cemal Özgörkey’in yeğeni, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
