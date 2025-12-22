onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsmail Saymaz, Tutuklanan Murat Övüç'ü Yazdı: “Silivri Cezaevi Bir ‘Ünlü’ Mahkumun Daha Gelmesini Belkliyor”

İsmail Saymaz, Tutuklanan Murat Övüç'ü Yazdı: “Silivri Cezaevi Bir ‘Ünlü’ Mahkumun Daha Gelmesini Belkliyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 07:13

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda başörtü taktığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanan Murat Övüç, İsmail Saymaz’ın bugünkü köşe yazısının ana konusu oldu. 

Murat Övüç için “Bir ‘ünlü’ mahkumun daha gelmesi bekleniyor” diyen İsmail Saymaz “Övüç’ü içeride tutarsanız… Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız? Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?” İfadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Övüç, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Murat Övüç, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından başörtü taktığı bir video paylaştı. Övüç, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Murat Övüç, soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Gazeteci İsmail Saymaz’da Murat Övüç’ün tutuklanmasını bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. 

İşte İsmail Saymaz’ın yazısından kıs bir bölüm: 

“En son Mehmet Akif Ersoy’un konduğu Silivri F Tipi Cezaevi’nde şu ara bir hazırlık var.

Bir ‘ünlü’ mahkumun daha gelmesi bekleniyor.

Hayır, CHP’li belediye başkanlarından söz etmiyorum.

Ne ödünsüz bir gazeteci…

Ne şöhretli bir ülkücü kabadayı…

Ne alengirli ilişkilerin göbeğindeki bir casus…

Ne de yasal bahis kuponuyla yakalanan bir futbolcu…

Silivri, kadın kılığında sahneye çıkan şarkıcı Murat Övüç’ü bekliyor.

Eşcinsel bir erkeğin başörtüsü takması Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış bir eylem değildir.

Bülent Ersoy’a 1981’de yasalarda yazılı olmadığı halde kadın kılığında sahneye çıkma yasağı uygulamak neyse bugün Övüç’e başörtüsü takma cezası vermek odur.

Övüç’ü içeride tutarsanız…

Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız?

Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?”

İSMAİL SAYMAZ'IN HALK TV'DEKİ YAZISININ TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın