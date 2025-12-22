İsmail Saymaz, Tutuklanan Murat Övüç'ü Yazdı: “Silivri Cezaevi Bir ‘Ünlü’ Mahkumun Daha Gelmesini Belkliyor”

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından başörtü taktığı bir video paylaştı. Övüç, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Murat Övüç, soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Gazeteci İsmail Saymaz’da Murat Övüç’ün tutuklanmasını bugünkü köşe yazısında kaleme aldı.

İşte İsmail Saymaz’ın yazısından kıs bir bölüm:

“En son Mehmet Akif Ersoy’un konduğu Silivri F Tipi Cezaevi’nde şu ara bir hazırlık var.

Bir ‘ünlü’ mahkumun daha gelmesi bekleniyor.

Hayır, CHP’li belediye başkanlarından söz etmiyorum.

Ne ödünsüz bir gazeteci…

Ne şöhretli bir ülkücü kabadayı…

Ne alengirli ilişkilerin göbeğindeki bir casus…

Ne de yasal bahis kuponuyla yakalanan bir futbolcu…

Silivri, kadın kılığında sahneye çıkan şarkıcı Murat Övüç’ü bekliyor.

Eşcinsel bir erkeğin başörtüsü takması Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış bir eylem değildir.

Bülent Ersoy’a 1981’de yasalarda yazılı olmadığı halde kadın kılığında sahneye çıkma yasağı uygulamak neyse bugün Övüç’e başörtüsü takma cezası vermek odur.

Övüç’ü içeride tutarsanız…

Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız?

Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?”