İsmail Saymaz, Tutuklanan Murat Övüç'ü Yazdı: “Silivri Cezaevi Bir ‘Ünlü’ Mahkumun Daha Gelmesini Belkliyor”
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda başörtü taktığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanan Murat Övüç, İsmail Saymaz’ın bugünkü köşe yazısının ana konusu oldu.
Murat Övüç için “Bir ‘ünlü’ mahkumun daha gelmesi bekleniyor” diyen İsmail Saymaz “Övüç’ü içeride tutarsanız… Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız? Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?” İfadelerini kullandı.
Murat Övüç, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.
