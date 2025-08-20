onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün Instagram Hesabına Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi

Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün Instagram Hesabına Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 10:17

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Murat Övüç, bu kez eğlenceli videoları ya da çıkışlarıyla değil, hesabına getirilen erişim engeliyle gündemde. Türkiye’de bazı yüksek takipçili hesaplara yönelik alınan erişim kısıtlama kararının ardından gözler Murat Övüç’e çevrildi. Ancak erişim engelinin doğrudan kendisiyle ilgili olup olmadığına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada enerjik çıkışları, esprili videoları ve kendine özgü tarzıyla fenomen haline gelen Murat Övüç, yıllar içinde Instagram ve TikTok başta olmak üzere geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Sosyal medyada enerjik çıkışları, esprili videoları ve kendine özgü tarzıyla fenomen haline gelen Murat Övüç, yıllar içinde Instagram ve TikTok başta olmak üzere geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Renkli kişiliği, eğlenceli dansları ve sivri dilli yorumlarıyla kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan fenomenlerinden biri oldu. Özel hayatı, açıklamaları ve yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündeme gelen Övüç, sosyal medyadaki varlığını bir “şov” haline getirmeyi başardı.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda Murat Övüç’ün sosyal medya hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda Murat Övüç’ün sosyal medya hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Kararın nedeni Instagram'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan resmi talep olarak açıklandı. ICTA’nın (BTK) bu içeriklerin kısıtlanmasını istemesi üzerine, platformun yasal yükümlülük gereği hesabı Türkiye’de erişime kapattığı iddia edildi.

Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada “yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini” duyururken Övüç'ün hesabına getirilen erişim engelinin de bu nedenle olup olmadığı merak konusu oldu.

Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalar arasında Murat Övüç isminin bu 30 hesap arasında yer aldığına dair doğrudan bir bilgi bulunmuyor.

Murat Övüç'ün ardından, Mert Sarıç (@mertsarico) isimli sosyal medya fenomeninin de hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Murat Övüç'ün ardından, Mert Sarıç (@mertsarico) isimli sosyal medya fenomeninin de hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın