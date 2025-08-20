Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün Instagram Hesabına Türkiye'de Erişim Engeli Getirildi
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Murat Övüç, bu kez eğlenceli videoları ya da çıkışlarıyla değil, hesabına getirilen erişim engeliyle gündemde. Türkiye’de bazı yüksek takipçili hesaplara yönelik alınan erişim kısıtlama kararının ardından gözler Murat Övüç’e çevrildi. Ancak erişim engelinin doğrudan kendisiyle ilgili olup olmadığına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Sosyal medyada enerjik çıkışları, esprili videoları ve kendine özgü tarzıyla fenomen haline gelen Murat Övüç, yıllar içinde Instagram ve TikTok başta olmak üzere geniş bir takipçi kitlesi edindi.
Ancak geçtiğimiz dakikalarda Murat Övüç’ün sosyal medya hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.
Murat Övüç'ün ardından, Mert Sarıç (@mertsarico) isimli sosyal medya fenomeninin de hesabına erişim engeli getirildiği ortaya çıktı.
