YouTuber Alper Rende ve Influencer Betül Çakmak'ın Düğünlerinde Sponsorlu Pasta Tercih Etmeleri Dile Düştü!

YouTuber Alper Rende ve Influencer Betül Çakmak'ın Düğünlerinde Sponsorlu Pasta Tercih Etmeleri Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 12:06

Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Alper Rende ve Betül Çakmak, düğünlerinden paylaştıkları karelerle takipçilerini mest ederken düğün gecelerinde tercih ettikleri bir detay gündeme oturdu.

Düğün pastasının ünlü bir dondurma markası sponsorluğunda tercih edilmesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Alper Rende ve influencer Betül Çakmak, 12 yıllık birlikteliklerini 16 Ağustos 2025 tarihinde düğünleriyle taçlandırdı.

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Alper Rende ve influencer Betül Çakmak, 12 yıllık birlikteliklerini 16 Ağustos 2025 tarihinde düğünleriyle taçlandırdı.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Alper Rende, 2024 yılında düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi' ödülünü kazandıktan sonra sahnede yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle geceye damgasını vurmuştu.

 Rende, ödülünü aldıktan sonra sevgilisi Betül Çakmak’ı sahneye davet ederek, “Bunu özellikle burada yapmak istedim. Çünkü hem sürpriz olsun hem de ileride çocuklarımıza gösterebileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim. Benimle evlenir misin?” diyerek evlenme teklif etmişti.

Çift, 2021 yılında ayrılmalarının ardından 2023'te yeniden bir araya gelerek ilişkilerine devam etme kararı almıştı. Düğünleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok detay da manşetlere yerleşti.

Düğünün dikkat çeken detaylarından biri sürpriz nikah memuru olmuştu:

Betül Çakmak, dantel işlemeli gelinliğiyle dikkat çekerken, çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken gecede pasta detayı gündeme oturdu.

Betül Çakmak, dantel işlemeli gelinliğiyle dikkat çekerken, çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken gecede pasta detayı gündeme oturdu.

'Paylaşılacak daha o kadar güzel an, fotoğraf var ki.. Bu fotoğraflarla başlayalım dedik. Bir süre düğün postlarına boğacağız sizi bilginize😇 Tam hayal ettiğimiz gibi bir düğün oldu.. Çok mutluyuz. Sıra sizinle paylaşmakta ❤️' notuyla paylaşılan düğün gecesinden bir kare var ki kısa sürede X gündemini resmen salladı.

Düğün pastasını sponsor olan ünlü bir dondurma markasından tercih eden influencer çift kısa sürede dillere düştü. Pastanın üzerindeki 12 mum bambaşka bir goygoy çıkarırken kimileri 'reklam' işini abartan çifte eleştirilerini esirgemedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

