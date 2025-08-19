YouTuber Alper Rende ve Influencer Betül Çakmak'ın Düğünlerinde Sponsorlu Pasta Tercih Etmeleri Dile Düştü!

'Paylaşılacak daha o kadar güzel an, fotoğraf var ki.. Bu fotoğraflarla başlayalım dedik. Bir süre düğün postlarına boğacağız sizi bilginize😇 Tam hayal ettiğimiz gibi bir düğün oldu.. Çok mutluyuz. Sıra sizinle paylaşmakta ❤️ Reklam' notuyla paylaşılan düğün gecesinden bir kare var ki kısa sürede X gündemini resmen salladı.

Düğün pastasını sponsor olan ünlü bir dondurma markasından tercih eden influencer çift kısa sürede dillere düştü. Pastanın üzerindeki 12 mum bambaşka bir goygoy çıkarırken kimileri 'reklam' işini abartan çifte eleştirilerini esirgemedi.