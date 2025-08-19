YouTuber Alper Rende ve Influencer Betül Çakmak'ın Düğünlerinde Sponsorlu Pasta Tercih Etmeleri Dile Düştü!
Sosyal medyanın yakından takip ettiği çiftlerden Alper Rende ve Betül Çakmak, düğünlerinden paylaştıkları karelerle takipçilerini mest ederken düğün gecelerinde tercih ettikleri bir detay gündeme oturdu.
Düğün pastasının ünlü bir dondurma markası sponsorluğunda tercih edilmesi eleştirileri beraberinde getirdi.
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Alper Rende ve influencer Betül Çakmak, 12 yıllık birlikteliklerini 16 Ağustos 2025 tarihinde düğünleriyle taçlandırdı.
Betül Çakmak, dantel işlemeli gelinliğiyle dikkat çekerken, çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken gecede pasta detayı gündeme oturdu.
