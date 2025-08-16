onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Altın Kelebek'te Evlenme Teklifi Etmişti: YouTuber Alper Rende ve Betül Çakmak Evlendi!

Altın Kelebek'te Evlenme Teklifi Etmişti: YouTuber Alper Rende ve Betül Çakmak Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.08.2025 - 22:57

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Alper Rende, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Betül Çakmak’a geçtiğimiz yıl Altın Kelebek Ödül Töreni’nde tüm kameraların önünde unutulmaz bir evlilik teklifi etmiş, bu romantik an sosyal medyaya ve geceye damga vurmuştu. O çok konuşulan teklifin ardından gözler çiftin düğününe çevrilmişti. Beklenen gün geldi ve ikili, görkemli bir törenle dünyaevine girdi!

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunurken, sahneye çıkan sürpriz bir isim geceye damgasını vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2015'te başlayan ilişkileriyle sosyal medyaya damga vuran Youtuber Alper Rende ve influencer sevgilisi Betül Çakmak yıllardır bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle adından bahsettiriyordu.

2015'te başlayan ilişkileriyle sosyal medyaya damga vuran Youtuber Alper Rende ve influencer sevgilisi Betül Çakmak yıllardır bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle adından bahsettiriyordu.

Geçtiğimiz ödül töreni sezonunda Altın Kelebek'te En İyi Dijital İçerik Üreticisi dalında ödül alan Alper Rende ödül konuşması sırasında gündeme yerleşen bir hamlede bulunmuştu.

Sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklifi eden Alper Rende geceye damga vurmuştu.

"İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." sözleriyle gelen teklifin ardından ikili bu gece gerçekleşen düğünleriyle evlendi.

"İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." sözleriyle gelen teklifin ardından ikili bu gece gerçekleşen düğünleriyle evlendi.

2021 senesinde ayrılan ardından 2023 senesinde yeniden bilikte olduklarını takipçileriyle paylaşan Alper Rende ve Betül Çakmak geçtiğimiz hafalarda gerçekleşen nişanın ardından 16 Ağustos akşamı dünyaevine girdi.

Betül Çakmak dantel işlemeli gelinliğiyle dikkat çekerken gecedeki bir başka detay ise yüzleri gülümsetti.

Daha önce nikahları gerçekleşen ikilinin düğündeki töreninde nikah memuru rolünü İlker Ayrık üstlendi!

Daha önce nikahları gerçekleşen ikilinin düğündeki töreninde nikah memuru rolünü İlker Ayrık üstlendi!

O anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu! Biz de burada çiftimize mutluluklar dileyelim...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın