Altın Kelebek'te Evlenme Teklifi Etmişti: YouTuber Alper Rende ve Betül Çakmak Evlendi!
Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Alper Rende, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Betül Çakmak’a geçtiğimiz yıl Altın Kelebek Ödül Töreni’nde tüm kameraların önünde unutulmaz bir evlilik teklifi etmiş, bu romantik an sosyal medyaya ve geceye damga vurmuştu. O çok konuşulan teklifin ardından gözler çiftin düğününe çevrilmişti. Beklenen gün geldi ve ikili, görkemli bir törenle dünyaevine girdi!
Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunurken, sahneye çıkan sürpriz bir isim geceye damgasını vurdu.
2015'te başlayan ilişkileriyle sosyal medyaya damga vuran Youtuber Alper Rende ve influencer sevgilisi Betül Çakmak yıllardır bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle adından bahsettiriyordu.
"İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." sözleriyle gelen teklifin ardından ikili bu gece gerçekleşen düğünleriyle evlendi.
Daha önce nikahları gerçekleşen ikilinin düğündeki töreninde nikah memuru rolünü İlker Ayrık üstlendi!
