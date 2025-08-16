"Türklüğümden Utanıyorum" Diyen Ezhel Gelen Tepkiler Sonrası Sosyal Medyayı Bıraktığını Açıkladı!

2017 yılında yayımladığı 'Müptezhel' albümüyle büyük çıkış yakalamış ve 'Geceler', 'Bul Beni', 'Allah'ından Bul' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ezhel şimdilerde sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve yakından takip ettiği gündem hakkındaki yorumlarıyla sık sık adından bahsettiriyor.

Kendisi son olarak bir sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla konuşuldu.