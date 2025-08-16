onedio
article/comments
article/share
"Türklüğümden Utanıyorum" Diyen Ezhel Gelen Tepkiler Sonrası Sosyal Medyayı Bıraktığını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.08.2025 - 21:34

Ezhel, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle büyük bir tartışmanın odağı oldu. Instagram hesabından bir paylaşıma  yaptığı 'Türklüğümden utanç duyuyorum' şeklindeki yorum, birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı ve büyük tepki topladı. Ezhel, bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.

2017 yılında yayımladığı 'Müptezhel' albümüyle büyük çıkış yakalamış ve 'Geceler', 'Bul Beni', 'Allah'ından Bul' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ezhel şimdilerde sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve yakından takip ettiği gündem hakkındaki yorumlarıyla sık sık adından bahsettiriyor.

Kendisi son olarak bir sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla konuşuldu.

Kültürsüz adlı Instagram hesabının 'Milli marşında Türk kelimesi geçen ülkeler' derleme postuna yorum yapan Ezhel, yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

Ezhel, yorumunda 'Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. Türk deyince akla asalet adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü rapçi sosyal medyayı bıraktığını bu paylaşımla duyurdu.

Son yaptığı 'Türklüğümden utanç duyuyorum' açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyleyen Ezhel 'Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anlamış. Adama tokat atanın da eline sağlık. S... olup gidiyorum sosyal medyadan hadi bye' şeklindeki paylaşımla sosyal medya kullanmaya devam etmeyeceğini söyledi.

