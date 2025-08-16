"Türklüğümden Utanıyorum" Diyen Ezhel Gelen Tepkiler Sonrası Sosyal Medyayı Bıraktığını Açıkladı!
Ezhel, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle büyük bir tartışmanın odağı oldu. Instagram hesabından bir paylaşıma yaptığı 'Türklüğümden utanç duyuyorum' şeklindeki yorum, birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı ve büyük tepki topladı. Ezhel, bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültürsüz adlı Instagram hesabının 'Milli marşında Türk kelimesi geçen ülkeler' derleme postuna yorum yapan Ezhel, yaptığı yorumla dikkat çekmişti.
Ünlü rapçi sosyal medyayı bıraktığını bu paylaşımla duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın