Kendini Baştan Yarattı: Sakallarını Kesip Eski İmajına Dönen Burak Özçivit Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!
Uzun süredir imzası haline gelen sakallarıyla tanınan Burak Özçivit, yakın zamanda radikal bir karar alarak bu ikonik görünümünden vazgeçmişti. Sakalsız haliyle yüz hatları daha belirgin bir hale gelen Özçivit, hem sosyal medyada hem de magazin sayfalarında yeniden gündeme oturmuştu.
Şimdilerde 'Kuruluş Osman'daki imajını tamamen değiştirmesiyle gündeme gelen Özçivit, verdiği kilolarla adeta eski haline döndü! Oyuncunun bir yıl içindeki değişimi dikkat çekti.
Türk televizyonunun en karizmatik yüzlerinden biri olan, “Küçük Sırlar” ile tanıştığımız, “Kara Sevda” ile gönüllere taht kuran Burak Özçivit son zamanlarda “Kuruluş Osman” ile adını duyuruyordu.
Burak Özçivit 2024 senesinin yazında da aldığı kilolarla magazin manşetlerine yerleşmişti hatırlarsanız.
Özçivit, uzun süredir konuşulan fazla kilolarından da kurtuldu. Eski formuna kavuşan oyuncu, karşımıza fit görüntüsüyle çıktı.
