Kendini Baştan Yarattı: Sakallarını Kesip Eski İmajına Dönen Burak Özçivit Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
16.08.2025 - 01:00

Uzun süredir imzası haline gelen sakallarıyla tanınan Burak Özçivit, yakın zamanda radikal bir karar alarak bu ikonik görünümünden vazgeçmişti. Sakalsız haliyle yüz hatları daha belirgin bir hale gelen Özçivit, hem sosyal medyada hem de magazin sayfalarında yeniden gündeme oturmuştu.

Şimdilerde 'Kuruluş Osman'daki imajını tamamen değiştirmesiyle gündeme gelen Özçivit, verdiği kilolarla adeta eski haline döndü! Oyuncunun bir yıl içindeki değişimi dikkat çekti.

Türk televizyonunun en karizmatik yüzlerinden biri olan, “Küçük Sırlar” ile tanıştığımız, “Kara Sevda” ile gönüllere taht kuran Burak Özçivit son zamanlarda “Kuruluş Osman” ile adını duyuruyordu.

Uzun yıllar boyunca Osman Bey karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, bölüm başına aldığı rekor ücretlerle de sık sık gündeme gelmişti. Ancak geçtiğimiz yıl, hem sözleşme şartları hem de bölüm ücreti iddiaları nedeniyle diziden ayrıldı. 

İlk hamlesi, uzun süredir imzası haline gelen sakallarını kesmek oldu. Bu radikal değişiklik, hayranlarında şok etkisi yaratmıştı. Eli yüzü açılan Özçivit'in yeni imajı  kimilerine “Küçük Sırlar” dönemindeki genç halini anımsatırkeni kimileri ise “Kara Sevda” günlerine gitmişti. Yüz hatlarının belirginleşmesi ve daha genç bir hava kazanması, Özçivit’in sosyal medyada yeniden gündem olmasına yol açmıştı.

Burak Özçivit 2024 senesinin yazında da aldığı kilolarla magazin manşetlerine yerleşmişti hatırlarsanız.

Bodrum’da görüntülenen isim aldığı kilolarla çok konuşulmuştu; üstsüz pozları sosyal medyada kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları o görüntülere yorum yağdırmıştı.

Gazetecilerin kilo sorusuna ise Burak Özçivit, “Her şey proje için. Spora başladım ama” diyerek tepkisini göstermişti.

Sakallarını kesip bambaşka bir şekilde karşımıza çıkan Burak Özçivit çok konuşulan imaj değişikliğinin ardından bambaşka bir fizikle karşımıza çıktı.

Özçivit, uzun süredir konuşulan fazla kilolarından da kurtuldu. Eski formuna kavuşan oyuncu, karşımıza fit görüntüsüyle çıktı.

Fahriye Evcen'in paylaştığı pozlarla Burak Özçivit'in verdiği kilollar dikkat çekti. Ünlü isim son zamanlardaki değişimiyle adından bahsettirmeye devam ederken kendisinin giderek gençleşmesi de ilgi odağı oluyor.

