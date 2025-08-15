onedio
Özge Özpirinçci'den Kendisi Gibi Oyuncu Olan Annelerin Yer Aldığı Reklamlara Olay Gönderme

Ecem Dalgıçoğlu
15.08.2025 - 21:15

Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli YouTube programına konuk olan Özpirinçci, reklam dünyasıyla ilgili ifadeleriyle adından bahsettirdi. Özellikle anne olduktan sonra bebek bezi ve mama reklamlarında yer alan meslektaşlarına gönderme yaptığı düşünülen çıkışıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

Magazin sayfalarının sevilen yüzü Özge Özpirinçci, sadece güçlü oyunculuğuyla değil, sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve anneliğiyle de izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

'Melekler Korusun”, “Al Yazmalım”, “Kadın” ve “Aşk Yeniden” gibi yapımlardaki performansıyla oyunculuk kariyerinde sağlam adımlar atan Özpirinçci, doğal tavırları ve güçlü ekran enerjisiyle izleyicinin kalbinde özel bir yer edindi.

 Son olarak “Sandık Kokusu” dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu, yine etkileyici performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Özge Özpirinçci’nin kamera arkasındaki hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

2021 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile evlenen Özpirinçci, kısa süre sonra kızları Mercan’ı kucağına almıştı. Sosyal medyada paylaştığı kareleri, yaşam tarzı ve samimi duruşuyla dikkat çeken oyuncu, anne olduktan sonra da kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.

Ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci, son olarak oyunculuk performansıyla değil, olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminde yerini aldı. Özpirinçci, reklam dünyasına yönelik sözleriyle bu kez farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özpirinçci, YouTube'da yayınlanan Sibel Arna'nın “Ne Olursan Ol Rahat Ol” programındaki sözleriyle magazin manşetlerine yerleşti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü:

