Özge Özpirinçci'den Kendisi Gibi Oyuncu Olan Annelerin Yer Aldığı Reklamlara Olay Gönderme
Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat Ol isimli YouTube programına konuk olan Özpirinçci, reklam dünyasıyla ilgili ifadeleriyle adından bahsettirdi. Özellikle anne olduktan sonra bebek bezi ve mama reklamlarında yer alan meslektaşlarına gönderme yaptığı düşünülen çıkışıyla sosyal medyada tartışma yarattı.
Magazin sayfalarının sevilen yüzü Özge Özpirinçci, sadece güçlü oyunculuğuyla değil, sosyal medyadaki samimi paylaşımları ve anneliğiyle de izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Özge Özpirinçci’nin kamera arkasındaki hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
Özpirinçci, YouTube'da yayınlanan Sibel Arna'nın “Ne Olursan Ol Rahat Ol” programındaki sözleriyle magazin manşetlerine yerleşti.
Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü:
