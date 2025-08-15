Özge Özpirinçci'den Kendisi Gibi Oyuncu Olan Annelerin Yer Aldığı Reklamlara Olay Gönderme

2021 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile evlenen Özpirinçci, kısa süre sonra kızları Mercan’ı kucağına almıştı. Sosyal medyada paylaştığı kareleri, yaşam tarzı ve samimi duruşuyla dikkat çeken oyuncu, anne olduktan sonra da kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.

Ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci, son olarak oyunculuk performansıyla değil, olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminde yerini aldı. Özpirinçci, reklam dünyasına yönelik sözleriyle bu kez farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.