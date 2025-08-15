İki Tane Bikiniyi Üst Üste Giyen Dua Lipa'nın Kameralara Yansıyan Akrobatik Hareketleri Gündem Oldu!

'New Rules”, “Levitating” ve “Don’t Start Now” gibi şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden sanatçı, kırmızı halıdaki iddialı görünümlerinden sahnedeki enerjik performanslarına kadar her adımıyla gündem olmayı başarıyor.

Kendine özgü moda anlayışı ve duruşuyla milyonlarca hayranı olan Lipa, bu kez magazin sayfalarına bu kez sahnsiyle değil, tatil pozlarıyla konuk oldu.