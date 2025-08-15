İki Tane Bikiniyi Üst Üste Giyen Dua Lipa'nın Kameralara Yansıyan Akrobatik Hareketleri Gündem Oldu!
Ibiza tatilinde objektiflere takılan Dua Lipa, yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Dünya çapında milyonlarca hayranı olan ünlü şarkıcı, plaj modasına yön veren cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Fit fiziği, özgüveni ve enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Lipa, üst üste giydiği bordo ve mavi tonlarındaki bikinileriyle denizin ortasında görüntülendi. O kareler kısa sürede gündeme oturdu.
Pop müziğin en güçlü seslerinden biri olan Dua Lipa, yalnızca hit şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve enerjisiyle de dünya çapında bir ikon haline geldi.
Şu sıralar İspanya’nın ünlü tatil cenneti Ibiza’da olan Dua Lipa, sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı yine başardı.
Dua Lipa'nın bordo ve mavi tonlarının birleştiği iki bikiniyi üst üste giymesi, bu yaz plaj modasına yeni bir soluk getirdi!
