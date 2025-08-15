onedio
İki Tane Bikiniyi Üst Üste Giyen Dua Lipa'nın Kameralara Yansıyan Akrobatik Hareketleri Gündem Oldu!

İki Tane Bikiniyi Üst Üste Giyen Dua Lipa'nın Kameralara Yansıyan Akrobatik Hareketleri Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
15.08.2025 - 20:14

Ibiza tatilinde objektiflere takılan Dua Lipa, yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Dünya çapında milyonlarca hayranı olan ünlü şarkıcı, plaj modasına yön veren cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Fit fiziği, özgüveni ve enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Lipa, üst üste giydiği bordo ve mavi tonlarındaki bikinileriyle denizin ortasında görüntülendi. O kareler kısa sürede gündeme oturdu.

Pop müziğin en güçlü seslerinden biri olan Dua Lipa, yalnızca hit şarkılarıyla değil, kendine has tarzı ve enerjisiyle de dünya çapında bir ikon haline geldi.

'New Rules”, “Levitating” ve “Don’t Start Nowgibi şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden sanatçı, kırmızı halıdaki iddialı görünümlerinden sahnedeki enerjik performanslarına kadar her adımıyla gündem olmayı başarıyor. 

Kendine özgü moda anlayışı ve duruşuyla milyonlarca hayranı olan Lipa, bu kez magazin sayfalarına bu kez sahnsiyle değil, tatil pozlarıyla konuk oldu.

Şu sıralar İspanya’nın ünlü tatil cenneti Ibiza’da olan Dua Lipa, sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı yine başardı.

Üst üste iki bikini giyerek tarzıyla dikkat çeken Dua Lipa, denizin ortasında paddle board üzerinde yoga yaptı. Tahta üzerinde amuda kalkma ve farklı yoga duruşlarıyla adeta akrobatik bir gösteriye imza atan Lipa, dengesi, esnekliği ve kusursuz fiziğiyle izleyenleri büyüledi. Uzun bacakları, karın kasları ve estetik duruşu kısa sürede gündeme oturdu.

Dua Lipa'nın bordo ve mavi tonlarının birleştiği iki bikiniyi üst üste giymesi, bu yaz plaj modasına yeni bir soluk getirdi!

