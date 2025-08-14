Kilolarca Altın Takılmıştı: Aşiret Düğünüyle Evlenen Aleyna Dalveren'den Boşanma Sürecinde Şok İtiraf!
Tam 4 ay önce görkemli bir aşiret düğünüyle Fatih Erdem'le dünyaevine giren Aleyna Dalveren, altın yağmuruna tutulan ihtişamlı takı töreniyle sosyal medyada haftalarca konuşulmuştu. Ancak sosyal medyaya damga vurarak başlayan bu evlilik, kısa süre içinde bambaşka bir yola girdi.
Son günlerde ortaya çıkan boşanma iddiaları, fenomenin adını yeniden magazin manşetlerine taşıdı. Dalveren, sessizliği bozarak yaptığı açıklamayla boşanma süreciyle ilgili konuşarak altınlarını geri istedi!
Sosyal medyadaki varlığı, şarkıcılığı ve oyunculuğu ile dikkat çeken Aleyna Dalveren, son olarak ihtişamlı düğünü ile adından bahsettirmişti.
4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile evlenen sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren Instagram hesabından eşinin soy isim sildi ve eşi ile olan bütün fotoğrafları kaldırdı.
Gösterişli düğünleriyle gündeme gelen Fatih Erdem ve Aleyna Dalveren'in boşanma sürecinde gelen itiraf ise ayrı bir şok yarattı.
"Bana ait olan şeyler var bekliyorum" diyen Aleyna Dalveren düğünde takılan tasma ve eldiveni kendisi aldığını söyledi.
