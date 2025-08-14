onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kilolarca Altın Takılmıştı: Aşiret Düğünüyle Evlenen Aleyna Dalveren'den Boşanma Sürecinde Şok İtiraf!

Kilolarca Altın Takılmıştı: Aşiret Düğünüyle Evlenen Aleyna Dalveren'den Boşanma Sürecinde Şok İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2025 - 00:05

Tam 4 ay önce görkemli bir aşiret düğünüyle Fatih Erdem'le dünyaevine giren Aleyna Dalveren, altın yağmuruna tutulan ihtişamlı takı töreniyle sosyal medyada haftalarca konuşulmuştu. Ancak sosyal medyaya damga vurarak başlayan bu evlilik, kısa süre içinde bambaşka bir yola girdi.

Son günlerde ortaya çıkan boşanma iddiaları,  fenomenin adını yeniden magazin manşetlerine taşıdı. Dalveren, sessizliği bozarak yaptığı açıklamayla boşanma süreciyle ilgili konuşarak altınlarını geri istedi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyadaki varlığı, şarkıcılığı ve oyunculuğu ile dikkat çeken Aleyna Dalveren, son olarak ihtişamlı düğünü ile adından bahsettirmişti.

Sosyal medyadaki varlığı, şarkıcılığı ve oyunculuğu ile dikkat çeken Aleyna Dalveren, son olarak ihtişamlı düğünü ile adından bahsettirmişti.

'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Dalveren, sonrasında ekranlardaki varlığını yer aldığı yapımlarla sürdürmüştü.

2014 senesinde de müzik sektörüne adım atan isim tam 4 ay önce dünyaevine girmiş, şarkıcı, dillere destan bir aşiret düğünü ile magazin manşetlerine oturmuştu. Gecede İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer gibi isimler de boy göstermişti.

Gelinliği, takı töreni, yüzlerce davetlinin katıldığı görkemli organizasyon ve adeta altın yağmuruna tutulduğu o anlar sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Davullu zurnalı, halaylı ve geleneksel ritüellerin eksik olmadığı düğün, büyük ses getirmişti.

4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile evlenen sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren Instagram hesabından eşinin soy isim sildi ve eşi ile olan bütün fotoğrafları kaldırdı.

4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile evlenen sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren Instagram hesabından eşinin soy isim sildi ve eşi ile olan bütün fotoğrafları kaldırdı.

Boynuna dizilen onlarca altın kolye, bilezikler, setler ve gösterişli takılarla göz kamaştıran genç şarkıcıya takılan en dikkat çekici parça ise özel tasarım altın taç olmuştu.

Dalveren'in 'Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok.Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi.' açıklamasının ardından boşanma iddiaları patlamıştı.

Gösterişli düğünleriyle gündeme gelen Fatih Erdem ve Aleyna Dalveren'in boşanma sürecinde gelen itiraf ise ayrı bir şok yarattı.

"Bana ait olan şeyler var bekliyorum" diyen Aleyna Dalveren düğünde takılan tasma ve eldiveni kendisi aldığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın