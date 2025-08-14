Bu Sefer Alttan Almadı: Simge, Erdem Kınay'ın "Icardi Patlattı" Sözlerine Karşı Cevabını Sakınmadı!

DJ Erdem Kınay, Simge için 'Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti' ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler Simge'ye sorulunca kendisi oldukça şaşırtan bir cevap vermişti. 'Erdem orda şaka yapmış. Kendisini yakından tanıyanlar çok iyi bilirler, dünyanın en komik, en espirili adamıdır. Şakaları biraz böyledir. Ben anladım ama benim adıma bir sürü insan ona çok sinirlenmiş ve tepki vermiş. Onlara da teşekkür ediyorum beni kolladıkları için ama ben Erdem'in kalbini biliyorum. Öyle bir şeyi bilerek ve isteyerek söylemez, zaten öyle bir şey söz konusu değil' şeklinde konuşan isim bugün başka bir şokla karşılaştı.