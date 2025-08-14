onedio
Bu Sefer Alttan Almadı: Simge, Erdem Kınay'ın "Icardi Patlattı" Sözlerine Karşı Cevabını Sakınmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
14.08.2025 - 23:08

Sahneye çıkmadan önce Okan Mermer’in sorularını yanıtlayan Simge Sağın, müzik prodüktörü Erdem Kınay’ın “Simge’yi ilk keşfeden benim ama patlatan Icardi” sözlerini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. 

Yıllar önce “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi hit şarkılarla kariyerinde büyük çıkış yakalayan Simge, Kınay’ın bu iddialarına hanımefendiliğini bozmadan ama net bir dille cevap verdi. Açıklamaları sosyal medyada kısa sürede destek gördü.

Şarkılarıyla günümüzün en sevilen isimlerinden olan Simge Sağın, enerjik sahne performansları ve dillere pelesenk olan parçalarıyla adından bahsettiremeye devam ediyor.

'Yankı”, “Öpücem”, “Önümüz Yaz” gibi hit parçalarıyla müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Simge, sadece müzik kariyeriyle değil, magazin gündeminde yarattığı yankılarla da adından söz ettiriyor. 

Geçtiğimiz yıllarda, “Aşkın Olayım” şarkısının futbolcu Mauro Icardi ile özdeşleşmesi onu spor dünyasının da gündemine taşımıştı.

Geçtiğimiz aylarda DJ Erdem Kınay bir mekanda çaldığı Aşkın Olayım parçasının ardından, Simge hakkında yapılan yorumla adından bahsettirmişti.

DJ Erdem Kınay, Simge için 'Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti' ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler Simge'ye sorulunca kendisi oldukça şaşırtan bir cevap vermişti. 'Erdem orda şaka yapmış. Kendisini yakından tanıyanlar çok iyi bilirler, dünyanın en komik, en espirili adamıdır. Şakaları biraz böyledir. Ben anladım ama benim adıma bir sürü insan ona çok sinirlenmiş ve tepki vermiş. Onlara da teşekkür ediyorum beni kolladıkları için ama ben Erdem'in kalbini biliyorum. Öyle bir şeyi bilerek ve isteyerek söylemez, zaten öyle bir şey söz konusu değil' şeklinde konuşan isim bugün başka bir şokla karşılaştı.

Erdem Kınay'ın "ben keşfettim" çıkışını daha önce alttan alan Simge "Icardi patlattı!" laflarına ise bu sefer sessiz kalmadı.

