Bu Sefer Alttan Almadı: Simge, Erdem Kınay'ın "Icardi Patlattı" Sözlerine Karşı Cevabını Sakınmadı!
Sahneye çıkmadan önce Okan Mermer’in sorularını yanıtlayan Simge Sağın, müzik prodüktörü Erdem Kınay’ın “Simge’yi ilk keşfeden benim ama patlatan Icardi” sözlerini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
Yıllar önce “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi hit şarkılarla kariyerinde büyük çıkış yakalayan Simge, Kınay’ın bu iddialarına hanımefendiliğini bozmadan ama net bir dille cevap verdi. Açıklamaları sosyal medyada kısa sürede destek gördü.
Şarkılarıyla günümüzün en sevilen isimlerinden olan Simge Sağın, enerjik sahne performansları ve dillere pelesenk olan parçalarıyla adından bahsettiremeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda DJ Erdem Kınay bir mekanda çaldığı Aşkın Olayım parçasının ardından, Simge hakkında yapılan yorumla adından bahsettirmişti.
Erdem Kınay'ın "ben keşfettim" çıkışını daha önce alttan alan Simge "Icardi patlattı!" laflarına ise bu sefer sessiz kalmadı.
