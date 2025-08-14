Sertab Erener Transparan Sahne Kıyafeti ve Başını Kapatan Aksesuarıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Türk pop müziğinin efsane ismi Sertab Erener, sahne performansları kadar iddialı tarzıyla da her zaman gündem olmayı başarıyor. Ancak bu kez sosyal medyada tartışmaların odağında, tercih ettiği bordo transparan sahne kıyafeti ve başına taktığı kumaş aksesuarı var.
Geçtiğimiz gece İstanbul Festivali'nde sahnesi olduğu kadar kıyafetiyle de gündeme damga vuran Erener'e sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
Yıllardır kalbimize muhteşem sesiyle dokunan Sertab Erener, müziğiyle olduğu kadar samimiyetiyle de gönüllerde taht kuran nadir sanatçılardan.
Erener geçtiğimiz sene "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönmüş kendisinin estetikle geçirdiği değişim de çok konuşulmuştu.
Üzerine giydiği transparan, vücudunu tamamen kapatan iddialı elbisesi, seyircilerin dikkatini çekti.
Kimileri o kombini eleştirirken:
Erener'in tarzını ve estetik dokunuşlarını öven kullanıcılar da oldu:
