article/comments
Sertab Erener Transparan Sahne Kıyafeti ve Başını Kapatan Aksesuarıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Sertab Erener Transparan Sahne Kıyafeti ve Başını Kapatan Aksesuarıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.08.2025 - 17:52

Türk pop müziğinin efsane ismi Sertab Erener, sahne performansları kadar iddialı tarzıyla da her zaman gündem olmayı başarıyor. Ancak bu kez sosyal medyada tartışmaların odağında, tercih ettiği bordo transparan sahne kıyafeti ve başına taktığı kumaş aksesuarı var.

Geçtiğimiz gece İstanbul Festivali'nde sahnesi olduğu kadar kıyafetiyle de gündeme damga vuran Erener'e sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!

Yıllardır kalbimize muhteşem sesiyle dokunan Sertab Erener, müziğiyle olduğu kadar samimiyetiyle de gönüllerde taht kuran nadir sanatçılardan.

Türk pop müziğinin en bilinen seslerinden Sertab Erener, 90’lardan bu yana hafılarımıza kazınan şarkılarla yüreğimize dokunmaya devam ediyor. “Farzet”, “Olsun”, “Aşk”, “Everyway That I Can” derken; Erener, kimi zaman Eurovision’da bize birinciliği getiren gurur kaynağımız oldu, kimi zaman duygularımıza tercüman!

Erener geçtiğimiz sene "Mecbursun" klibiyle yeniden aramıza dönmüş kendisinin estetikle geçirdiği değişim de çok konuşulmuştu.

Kimleri photoshop'u abarttığını düşünse de kendisinin klipteki donuk ifadeleri büyük ses getirmişti. Resmen 20 yaş gençleşen suratıyla dillere büyük düşen Erener'in doğallığını kaybettiğini düşünenler kadar yaşından dolayı komplekse girdiği fikrine kapılanlar da olmuştu.

Telomer tedavisiyle 100 yaşına kadar yaşamak istediğini dile getiren Erener son olarak İstanbul Festivali'ndeki tarzıyla gündeme geldi!

Üzerine giydiği transparan, vücudunu tamamen kapatan iddialı elbisesi, seyircilerin dikkatini çekti.

Kimileri o kombini eleştirirken:

Erener'in tarzını ve estetik dokunuşlarını öven kullanıcılar da oldu:

