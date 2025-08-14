Sertab Erener Transparan Sahne Kıyafeti ve Başını Kapatan Aksesuarıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Türk pop müziğinin efsane ismi Sertab Erener, sahne performansları kadar iddialı tarzıyla da her zaman gündem olmayı başarıyor. Ancak bu kez sosyal medyada tartışmaların odağında, tercih ettiği bordo transparan sahne kıyafeti ve başına taktığı kumaş aksesuarı var.

Geçtiğimiz gece İstanbul Festivali'nde sahnesi olduğu kadar kıyafetiyle de gündeme damga vuran Erener'e sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!