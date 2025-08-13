İrem Derici'ye Eda Sakız ve Burak Bulut'un Düğününde Evlenme Teklifinde Bulunan Melih Kunukçu Tepki Çekti!
38 yaşındaki İrem Derici, 25 yaşındaki sevgilisi DJ Melih Kunukçu’dan beklenmedik bir evlilik teklifi aldı. Üstelik bu teklif, yakın arkadaşları Eda Sakız ile Burak Bulut’un düğününde geldi. Daha önce “Büyük laf etmemek lazım” diyerek evlilik konusuna mesafeli duran Derici, davetlilerin şaşkın bakışları arasında diz çöken sevgilisine ne cevap verdi dersiniz? Sosyal medyada ise Derici'nin tepkisinden düğünde yapılan bu hamlenin “rol çalma” olup olmadığına kadar her detay tartışma konusu oldu.
Birlikte görüntülenmeleri, paylaşımları ve sosyal medyadan birbirine yaptıkları yorumlarla kısa sürede aşk iddialarına karışan Melik Kunukçu ve İrem Derici ilişkilerini hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.
İrem Derici, Melih Kunukçu ile olan birlikteliğini ilk dönemlerinde “nazardan” korktuğu için açık açık ilan etmese de, kendisinin mutluluğu resmen yüzünden okunuyordu.
Daha önce “Büyük laf etmemek lazım” diyerek evlilik konusuna mesafeli yaklaşan Derici, dün gece yakın arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız’ın düğününde adeta filmlere konu olacak bir sürprizle karşılaştı.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
