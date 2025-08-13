onedio
İrem Derici'ye Eda Sakız ve Burak Bulut'un Düğününde Evlenme Teklifinde Bulunan Melih Kunukçu Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2025 - 09:12

38 yaşındaki İrem Derici, 25 yaşındaki sevgilisi DJ Melih Kunukçu’dan beklenmedik bir evlilik teklifi aldı. Üstelik bu teklif, yakın arkadaşları Eda Sakız ile Burak Bulut’un düğününde geldi. Daha önce “Büyük laf etmemek lazım” diyerek evlilik konusuna mesafeli duran Derici, davetlilerin şaşkın bakışları arasında diz çöken sevgilisine ne cevap verdi dersiniz? Sosyal medyada ise Derici'nin tepkisinden düğünde yapılan bu hamlenin “rol çalma” olup olmadığına kadar her detay tartışma konusu oldu.

Birlikte görüntülenmeleri, paylaşımları ve sosyal medyadan birbirine yaptıkları yorumlarla kısa sürede aşk iddialarına karışan Melik Kunukçu ve İrem Derici ilişkilerini hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan İrem Derici, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, aşk hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. “Kalbimin Tek Sahibine” ile milyonların kalbine dokunan ünlü şarkıcı, özel hayatında da bir o kadar inişli çıkışlı bir yolculuk yaşıyor.

Düğünlerde tercih edilen bir numaralı şarkının sahibi olan, üzerine bir de sık sık şahit olarak gördüğümüz İrem Derici ne kadar bu konuya dair büyük laflar etse de kendisinin ne zaman evleneceği büyük merak konusuydu.

Derici, 2014 yılında Rıza Esendemir ile yaptığı evlilikle hafızalara kazınmış, fakat evliliği kısa süren ikili 2016’da yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası Derici,'nin çalkantılı aşk hayatını magazin manşetlerinden takip etmiştik.

İrem Derici, Melih Kunukçu ile olan birlikteliğini ilk dönemlerinde “nazardan” korktuğu için açık açık ilan etmese de, kendisinin mutluluğu resmen yüzünden okunuyordu.

İlişkilerinde kıskançlığını da aşkını da ufak kavgalarını da sosyal medyadan paylaşmaktan geri durmayan İrem Derici'nin yeni DJ sevgilisiyle olan uyumu ise bir hayli göz dolduruyordu.

Başlarda nazardan çekindikleri için ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de, Nisan 2025’te Derici’den gelen “9 aydır birlikteyiz” açıklamasıyla ikili aşkını resmen tescillemişti. Ardından romantik tatil kareleri, sahne arkası pozları ve sosyal medyada peş peşe gelen aşk dolu paylaşımlar, çiftin mutluluğunu herkeslere kanıtlamıştı!

Daha önce evliliğe bakış açısıyla ilgili '30 milyon dolar verirlerse evlenirim' diyerek esprili bir çıkış yapan Derici, sonrasında 'Çok aşık olursam, çok seversem, güvenirsem. Saygı da çok önemli. Hayran olmam lazım hayatımdaki insana. Artık büyük konuşmuyorum yani. Bu yaz çok büyük konuştum; 'Yok çocuk istemiyorum', 'Yok evlenmem' falan. Bilmiyorum, hayat değişik bir şey.' ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce “Büyük laf etmemek lazım” diyerek evlilik konusuna mesafeli yaklaşan Derici, dün gece yakın arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız’ın düğününde adeta filmlere konu olacak bir sürprizle karşılaştı.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
omer ali

iki narkoz bulmuş birbirini

Salgın Hastalık

Evet haklılar, düyünü olan kız prensestir, herkes ona bakar “of ne kadar güzel saf bir kuğu gibi” der, gelinde bunu görür duyar ve masumca “ki ki ki” diye gü... Devamını Gör

Söyledim gitti

Belki öncesinde izinlerini almıştır. Umarım almıştır🤔