İrem Derici'ye Eda Sakız ve Burak Bulut'un Düğününde Evlenme Teklifinde Bulunan Melih Kunukçu Tepki Çekti!

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olan İrem Derici, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, aşk hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. “Kalbimin Tek Sahibine” ile milyonların kalbine dokunan ünlü şarkıcı, özel hayatında da bir o kadar inişli çıkışlı bir yolculuk yaşıyor.

Düğünlerde tercih edilen bir numaralı şarkının sahibi olan, üzerine bir de sık sık şahit olarak gördüğümüz İrem Derici ne kadar bu konuya dair büyük laflar etse de kendisinin ne zaman evleneceği büyük merak konusuydu.

Derici, 2014 yılında Rıza Esendemir ile yaptığı evlilikle hafızalara kazınmış, fakat evliliği kısa süren ikili 2016’da yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası Derici,'nin çalkantılı aşk hayatını magazin manşetlerinden takip etmiştik.