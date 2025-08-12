Berk Oktay'ın Kendisini Sosyal Medyadan Taciz Ettiğini İddia Eden Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları Gösterdi!

Aral, 'Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti. O zaman söylemek istemedim, eşi hamileydi. Çocuğu dünyaya gelince mesajlarıyla tacize devam etmişti. Berk Oktay’dı...' şeklinde bir iddiada bulunduktan sonra Oktay sessizliğini bozmuştu.

“Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.' şeklindeki açıklamanın ardından Tuğçe Aral'dan karşı hamle geldi.