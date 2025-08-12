onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Berk Oktay'ın Kendisini Sosyal Medyadan Taciz Ettiğini İddia Eden Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları Gösterdi!

Berk Oktay'ın Kendisini Sosyal Medyadan Taciz Ettiğini İddia Eden Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.08.2025 - 15:36

Beyaz Magazin stüdyosunda şok dolu anlar yaşandı! Programa konuk olan Tuğçe Aral, Berk Oktay’dan kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajları Arto ve Sinem Yıldız’a göstererek stüdyodaki herkesi adeta şoke etti. Taciz iddialarının gündeme bomba gibi düştüğü bu anlar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ekran başındaki izleyiciler mesajların içeriği hakkında meraklandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rol arkadaşlıkları aşka dönen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay hakkında son günlerde, evlilikleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Rol arkadaşlıkları aşka dönen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay hakkında son günlerde, evlilikleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenmiş ve 2024 yılında Mira Milena adını verdikleri kızlarına kucaklarına almışlardı. 

Son dönemde özellikle, Berk Oktay'ın yeni projesi 'Harman Yeri'nde rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı ve bu durumun Yıldız Çağrı Atiksoy tarafından fark edildiği iddiaları gündemi sarsmıştı.

O mesajlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti:

Gülsim Ali ile ihanet iddialarını ardından, manken ve sunucu Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın kendisini sosyal medya üzerinden taciz ettiğini iddia etmişti.

Gülsim Ali ile ihanet iddialarını ardından, manken ve sunucu Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın kendisini sosyal medya üzerinden taciz ettiğini iddia etmişti.

Aral, 'Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti. O zaman söylemek istemedim, eşi hamileydi. Çocuğu dünyaya gelince mesajlarıyla tacize devam etmişti. Berk Oktay’dı...' şeklinde bir iddiada bulunduktan sonra Oktay sessizliğini bozmuştu.

“Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.' şeklindeki açıklamanın ardından Tuğçe Aral'dan karşı hamle geldi.

Sinem Yıldız ve Arto'nun magazin gündemini yorumladığı Beyaz Magazin programına konuk olan Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın sosyal medyadan taciz iddialarını tekrara gündeme taşıdı.

Sinem Yıldız ve Arto'nun magazin gündemini yorumladığı Beyaz Magazin programına konuk olan Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın sosyal medyadan taciz iddialarını tekrara gündeme taşıdı.

Programda Berk Oktay'ın kendisine attığını iddia ettiği mesajları Arto ve Sinem Yıldız'a gösteren Tuğçe Aral sunucuları şoke etti.

Sunucu Sinem Yıldız o mesajları gördükten sonra 'Ne cesaret ya! Sonra da Bodrum'da kızını kucağına alıyorsun. Kusura bakmayın ya midem bulandı. Çok iğrenç bir şey.' şeklinde konuştu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın