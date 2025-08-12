Berk Oktay'ın Kendisini Sosyal Medyadan Taciz Ettiğini İddia Eden Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları Gösterdi!
Beyaz Magazin stüdyosunda şok dolu anlar yaşandı! Programa konuk olan Tuğçe Aral, Berk Oktay’dan kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajları Arto ve Sinem Yıldız’a göstererek stüdyodaki herkesi adeta şoke etti. Taciz iddialarının gündeme bomba gibi düştüğü bu anlar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ekran başındaki izleyiciler mesajların içeriği hakkında meraklandı!
Rol arkadaşlıkları aşka dönen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay hakkında son günlerde, evlilikleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.
Gülsim Ali ile ihanet iddialarını ardından, manken ve sunucu Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın kendisini sosyal medya üzerinden taciz ettiğini iddia etmişti.
Sinem Yıldız ve Arto'nun magazin gündemini yorumladığı Beyaz Magazin programına konuk olan Tuğçe Aral, Berk Oktay'ın sosyal medyadan taciz iddialarını tekrara gündeme taşıdı.
İşte o anlar:
