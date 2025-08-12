onedio
Kemal Doğulu'nun 10 Bin TL'ye Satıldığı İddia Edilen Bilet Karşılığı Sergilediği Performans X'te Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
12.08.2025 - 12:37

Moda ve televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Kemal Doğulu, son dönemde sahne performanslarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle yaz aylarında verdiği konserlerle dikkat çeken Doğulu gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Kemal Doğulu’nun sahne bileti fiyatının “10 bin TL” olduğuna dair uçuk bir iddia şu an için resmi kaynaklarda doğrulanmamış olsa da sosyal medyada dolaşan söylentiler kısa sürede tepki çekti. O performans kısa sürede dillere düştü.

İşte o anlar:

Moda dünyasının bilinen ismi Kemal Doğulu, yaz konserleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde sosyal medyada gündem olan “10 bin TL’lik bilet” iddiası ise gündem oldu.

Yaz sezonunun gözde mekanlarından Alaçatı’da sahne alan modacı ve şarkıcı Kemal Doğulu, performansıyla izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medya kullanıcıları, Doğulu’nun sahnede adeta “boş boş durduğunu” ve performans anlamında hiç bir şey sunmadığını dile getirdi.

Bu eleştiriler, sahne görüntüleriyle birlikte ortaya atılan “10 bin TL’lik bilet” iddiası ile birleşince sosyal medyada tartışmalar alevlendi.

