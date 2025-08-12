onedio
Üzerindeki Böceğe Soğukkanlı Bir Şekilde Tepki Veren Jlo, Simge ve Gülşen'le Karşılaştırılınca Ortalık Karıştı

Ecem Dalgıçoğlu
12.08.2025 - 11:37

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın Almatı şehrinde verdiği konser sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı!

Tam sahnenin ortasında, şarkısını söylerken, bir cırcır böceği yavaş yavaş boynuna tırmanmaya başladı. İlk anlarda fark etmeyen JLo, sonra böceğin gıdıklamasıyla fark etti ve hemen soğukkanlılığını koruyarak böceği eliyle yakaladı. Ama yetmedi! Böceği sahnenin diğer ucuna fırlattı.

İşte o anlar:

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde sahnede üzerindeki cırcır böceğine gösterdiği soğukkanlılıkla gündeme yerleşti.

Büyük bir profesyonellikle böceği eliyle kapıp sahneden uzaklaştıran JLo, o anlarla sosyal medyaya damga vurdu.

Ancak bu olay sosyal medyada başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ülkemizin sevilen isimleri Simge ve Gülşen’in benzer böcek olaylarında gösterdikleri korku dolu tepkiler, Jennifer Lopez’in soğukkanlı duruşuyla karşılaştırıldı. Kullanıcılar, Jlo’nun profesyonelliği övülürken, kimileri Simge ve Gülşen’in tepkilerini birbiriyle karşılaştırdı!

Ortalık ünlü isimlerin tepkilerinin birbiriyle karşılaştırılmasıyla karıştı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
