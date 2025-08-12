Üzerindeki Böceğe Soğukkanlı Bir Şekilde Tepki Veren Jlo, Simge ve Gülşen'le Karşılaştırılınca Ortalık Karıştı
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın Almatı şehrinde verdiği konser sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı!
Tam sahnenin ortasında, şarkısını söylerken, bir cırcır böceği yavaş yavaş boynuna tırmanmaya başladı. İlk anlarda fark etmeyen JLo, sonra böceğin gıdıklamasıyla fark etti ve hemen soğukkanlılığını koruyarak böceği eliyle yakaladı. Ama yetmedi! Böceği sahnenin diğer ucuna fırlattı.
İşte o anlar:
Ortalık ünlü isimlerin tepkilerinin birbiriyle karşılaştırılmasıyla karıştı!
