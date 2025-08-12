Sosyal Medya Hesabındaki Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le Boşanma İddialarına Karıştı

2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan hikayeleri, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Göz kamaştıran uyumları, romantik sosyal medya paylaşımları, iki oğulları Karan ve Kerem ile kurdukları aileleri… Her şey adeta günlük güneşlik görünürken, geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir sosyal medya hareketi, bu tabloya gölge düşürdü.

