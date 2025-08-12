Sosyal Medya Hesabındaki Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le Boşanma İddialarına Karıştı
2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan hikayeleri, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Göz kamaştıran uyumları, romantik sosyal medya paylaşımları, iki oğulları Karan ve Kerem ile kurdukları aileleri… Her şey adeta günlük güneşlik görünürken, geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir sosyal medya hareketi, bu tabloya gölge düşürdü.
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez aşk dolu paylaşımlarıyla değil, sosyal medyadaki sürpriz bir değişiklikle gündeme geldi. Güzel oyuncu, Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırınca gündemi ayrılık iddiaları sardı!
Türk televizyonunun parlayan yıldızları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sadece aşklarıyla değil; evlilikleri, kusursuz uyumları ve aile yaşamlarıyla da magazin gündeminin zirvesinden inmiyor.
2013 yılında rol aldıkları "Çalıkuşu" dizisinde kesişen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 senesinde dünyaevine girmişti.
Son dönemde özellikle Burak Özçivit manşetlerden eksik olmazken Fahriye Evcen de kocasıyla çıktığı tatillerden yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyordu.
Ayrılık iddiaları alıp başını gidince Evcen Özçivit soyadını yeniden sosyal medya profiline ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın