Sosyal Medya Hesabındaki Değişiklikle Dikkat Çeken Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le Boşanma İddialarına Karıştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.08.2025 - 09:06

2013’te Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan hikayeleri, 2017’de masalsı bir düğünle taçlanan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır magazin dünyasının “örnek çift” listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Göz kamaştıran uyumları, romantik sosyal medya paylaşımları, iki oğulları Karan ve Kerem ile kurdukları aileleri… Her şey adeta günlük güneşlik görünürken, geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir sosyal medya hareketi, bu tabloya gölge düşürdü.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez aşk dolu paylaşımlarıyla değil, sosyal medyadaki sürpriz bir değişiklikle gündeme geldi. Güzel oyuncu, Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırınca gündemi ayrılık iddiaları sardı!

Türk televizyonunun parlayan yıldızları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sadece aşklarıyla değil; evlilikleri, kusursuz uyumları ve aile yaşamlarıyla da magazin gündeminin zirvesinden inmiyor.

Rol aldıkları projelerdeki başarının yanı sıra, evlerinde düzenledikleri abartılı organizasyonlar, sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler ve oğulları Karan ile Kerem’in tatlı halleriyle adeta “mükemmel aile” tablosu çizen çift, her hareketleriyle sosyal medya kullanıcılarına malzeme çıkarıyor.

2013 yılında rol aldıkları "Çalıkuşu" dizisinde kesişen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 senesinde dünyaevine girmişti.

İlk oğulları Karan'ı 13 Nisan 2019’da ikinci oğulları Kere'i  ise 18 Ocak 2023’te kucaklarına alan çiftimiz zaman zaman sosyal medyanın radarına paylaşımlarıya giriyor.

Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çift, kariyerleriyle de sık sık gündeme geliyor. Burak Özçivit, yer alacağı projeler için bölüm başına istediği iddia edilen yüksek ücretlerle manşetlere damga vururken, son olarak Fahriye Evcen'in de izleyiciyle yeniden buluşacağını öğrenmiştik.

Sosyal medyada paylaştığı lüks tatil kareleri, uyumlu tarzları ve özellikle doğum günü organizasyonlarıyla konuşulan aile geçtiğimiz saatlerde Fahriye Evcen'in sosyal medya hamlesiyle gündemi salladı.

Son dönemde özellikle Burak Özçivit manşetlerden eksik olmazken Fahriye Evcen de kocasıyla çıktığı tatillerden yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyordu.

Hem Türkiye sahillerinin hem de yırt dışı tatillerinin keyfini süren ikili geçtiğimiz gün Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabındaki değişiklikle adından bahsettirdi.

Instagram hesabında yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunan Evcen'in profilinden Fahriye Evcen Özçivit adını kaldırması kısa sürede dikkatli sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Ayrılık iddiaları alıp başını gidince Evcen Özçivit soyadını yeniden sosyal medya profiline ekledi.

“Ayrılık mı geliyor?” yorumları sosyal medyada hızla yayılırken, çiftin hayranları merak içinde kaldı. Ancak bu sessizlik uzun sürmedi… Saatler sonra Fahriye Evcen’in profiline yeniden “Özçivit” soyadını eklediği görüldü.

Ünlü çiftten boşanma iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan bu küçük değişiklik resmen olay yarattı!

İlginizi Çekebilir:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
