Oktay Kaynarca Oldukça Genç Gözüken Sevgilisiyle Tatil Yaparken Kameralara Yakalandı!
Gazetemagazin’den Umut Ünver’in kamerasına yakalanan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bodrum sahillerinde genç bir güzelle baş başa tatil yaparken görüntülendi.Objektiflere yakalanan ikili, tatilin tadını çıkarırken kameraları fark etti.
Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Kaynarca’nın bu tatili, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Genç güzelle olan yakınlığı ve samimi halleri, merak konusu oldu.
Kaynak: Gazetemagazin
Türk televizyonlarının güçlü ve karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başarıyor.
2012 yılında Melek Angun ile nikah masasına oturan ancak 2013 senesinde boşanma kararı alan Oktay Kaynarca'nın bu evliliği bir hayli kısa sürmüştü.
Gazetemagazin'den Umut Ünver'in kamerasına yakalanan Oktay Kaynarca yanındaki genç güzelle dikkat çekti.
