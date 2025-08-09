onedio
Oktay Kaynarca Oldukça Genç Gözüken Sevgilisiyle Tatil Yaparken Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
09.08.2025 - 23:29

Gazetemagazin’den Umut Ünver’in kamerasına yakalanan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bodrum sahillerinde genç bir güzelle baş başa tatil yaparken görüntülendi.Objektiflere yakalanan ikili, tatilin tadını çıkarırken kameraları fark etti.

Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Kaynarca’nın bu tatili, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Genç güzelle olan yakınlığı ve samimi halleri, merak konusu oldu.

Kaynak: Gazetemagazin

Türk televizyonlarının güçlü ve karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, yıllardır ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmayı başarıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolüyle geniş kitlelere ulaşan Kaynarca, kariyerinde birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. 

Türk televizyonlarının efsanevi oyuncularından Oktay Kaynarca, 2007 yapımı “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

2012 yılında Melek Angun ile nikah masasına oturan ancak 2013 senesinde boşanma kararı alan Oktay Kaynarca'nın bu evliliği bir hayli kısa sürmüştü.

Özel hayatı ve zaman zaman açıklamalarıyla manşetlere yerleşen Oktay Kaynarca, son olarak, 'Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için' ifadeleriyle manşetlere yerleşmişti.

'Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım' şeklinde konuşan Oktay Kaynarca bu açıklamalarının ardından genç bir güzelle kameralara yakalandı.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in kamerasına yakalanan Oktay Kaynarca yanındaki genç güzelle dikkat çekti.

Magazin Editörü

