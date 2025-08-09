Oktay Kaynarca Oldukça Genç Gözüken Sevgilisiyle Tatil Yaparken Kameralara Yakalandı!

Özel hayatı ve zaman zaman açıklamalarıyla manşetlere yerleşen Oktay Kaynarca, son olarak, 'Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için' ifadeleriyle manşetlere yerleşmişti.

'Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım' şeklinde konuşan Oktay Kaynarca bu açıklamalarının ardından genç bir güzelle kameralara yakalandı.