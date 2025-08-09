İmza Saç Renginden Vazgeçti: Mimiklerini Estetik İşlemlerle Adeta Donduran Ajda Pekkan'dan İmaj Değişikliği!

Uzun yıllardır sahnede olan süperstar, hem sesi hem de imajıyla zamana adeta meydan okuyor. Her yeni şarkısı ve konseriyle adından söz ettiren Ajda Pekkan, son dönemlerde sosyal medyada farklı yorumlara maruz kalıyor.

Şarkı söylerken yüzünde mimik kıpırdamayan Pekkan adından son olarak o anlarla bahsettirmişti. Ardından gelen eleştirilere ise Süperstar yüzüne maske takarak sahneye çıkmakla çözüm bulmuştu.