İmza Saç Renginden Vazgeçti: Mimiklerini Estetik İşlemlerle Adeta Donduran Ajda Pekkan'dan İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.08.2025 - 20:35

Süperstar Ajda Pekkan, şarkılarıyla olduğu kadar yıllardır estetikleriyle sıkça konuşuluyor. Ancak ünlü isim son dönemde yaptığı şaşırtıcı değişimle magazin gündemini bir kez daha salladı. Uzun yıllardır imza stili haline gelen platin sarı saçlarından vazgeçip kumral tonlara geçiş yapan Pekkan, yine görünümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi.

Türk pop müziğinin “Süperstar”ı Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne şovlarıyla hala milyonlar tarafından dinleniyor.

“Yan”, “Uykusuz Her Gece”, “Kimler Geldi Kimler Geçtigibi unutulmaz eserleriyle müzikseverlerin kalbinde taht kuran Pekkan, her konserinde adeta görsel bir şölene imza atıyor. 

Son dönemde gerçekleştirdiği dev konserleri ve bitmeyen sahne enerjisiyle, genç sanatçılara taş çıkartan Pekkan, hem şarkıları hem de sahne tarzıyla gündemden hiç düşmüyor.

79 yaşına rağmen pürüzsüz cildi ve bakımlı yüzüyle gündemden düşmeyen Pekkan, sahnedeki mimiksiz halleriyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Uzun yıllardır sahnede olan süperstar, hem sesi hem de imajıyla zamana adeta meydan okuyor. Her yeni şarkısı ve konseriyle adından söz ettiren Ajda Pekkan, son dönemlerde sosyal medyada farklı yorumlara maruz kalıyor.

Şarkı söylerken yüzünde mimik kıpırdamayan Pekkan adından son olarak o anlarla bahsettirmişti. Ardından gelen eleştirilere ise Süperstar yüzüne maske takarak sahneye çıkmakla çözüm bulmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Ajda Pekkan, son olarak, yıllardır imzası haline gelen platin sarı saçlarını bırakarak sürpriz bir değişikliğe imza attı.

Ünlü süperstar, yeni imajıyla açık kumral tonlara geçiş yaparak hayranlarını şaşırttı. Bu değişim sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok takipçisi Pekkan’ın doğal ve gençleşmiş görünümüne hayran kaldı. Ajda Pekkan, tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken kendisi Seren Serengil'e benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
