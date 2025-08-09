İmza Saç Renginden Vazgeçti: Mimiklerini Estetik İşlemlerle Adeta Donduran Ajda Pekkan'dan İmaj Değişikliği!
Süperstar Ajda Pekkan, şarkılarıyla olduğu kadar yıllardır estetikleriyle sıkça konuşuluyor. Ancak ünlü isim son dönemde yaptığı şaşırtıcı değişimle magazin gündemini bir kez daha salladı. Uzun yıllardır imza stili haline gelen platin sarı saçlarından vazgeçip kumral tonlara geçiş yapan Pekkan, yine görünümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi.
Türk pop müziğinin “Süperstar”ı Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne şovlarıyla hala milyonlar tarafından dinleniyor.
79 yaşına rağmen pürüzsüz cildi ve bakımlı yüzüyle gündemden düşmeyen Pekkan, sahnedeki mimiksiz halleriyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.
Ajda Pekkan, son olarak, yıllardır imzası haline gelen platin sarı saçlarını bırakarak sürpriz bir değişikliğe imza attı.
