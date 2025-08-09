Mehmet Dinçerler Bir Gece Kulübünde Eski Eşi Hadise'nin Şarkısıyla Eğlenirken Kameralara Takıldı!

İkilinin birlikteliği, evliliği ve sonrasında yaşanan ayrılık süreci magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Hadise ve bir süre boyunca hayatında olan, aşkını saklamadığı Mehmet Dinçerler 30 Nisan 2022'de evlenmişti. Evlilikleri başta gözlerden uzak, sade bir törenle gerçekleşse de, çiftin özel hayatları zamanla magazin basınının odağı haline gelmişti. Özellikle Hadise’nin kariyerindeki yükseliş ve Mehmet Dinçerler’in iş hayatındaki yoğun temposu, ilişkilerine dair merakları artırmıştı.

Ancak mutlu giden evlilik süreci, 2022'nin ikinci yarısından itibaren bazı tartışmalar ve iddialarla sarsılmıştı. Çiftin arasında yaşandığı öne sürülen krizler, Hadise’nin sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar ve Mehmet Dinçerler’in farklı şehirlerdeki iş trafiği, ayrılık dedikodularını körüklemişti.