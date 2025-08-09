onedio
Mehmet Dinçerler Bir Gece Kulübünde Eski Eşi Hadise'nin Şarkısıyla Eğlenirken Kameralara Takıldı!

Mehmet Dinçerler Bir Gece Kulübünde Eski Eşi Hadise'nin Şarkısıyla Eğlenirken Kameralara Takıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.08.2025 - 18:46

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün Marmaris’te bir gece kulübünde objektiflere takıldı. 

Eski eşi Hadise’nin hit şarkısı “Sıfır Tolerans” eşliğinde eğlenen Dinçerler’in bu anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ayrılık sonrası yaşadığı gerginlikler sonrası böyle bir görüntünün ortaya çıkması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türk magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yıllar içinde hem aşklarıyla hem de gündeme düşen iddialarla adlarından sıkça söz ettirmişti.

İkilinin birlikteliği, evliliği ve sonrasında yaşanan ayrılık süreci magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

İkilinin birlikteliği, evliliği ve sonrasında yaşanan ayrılık süreci magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Hadise ve bir süre boyunca hayatında olan, aşkını saklamadığı Mehmet Dinçerler 30 Nisan 2022'de evlenmişti. Evlilikleri başta gözlerden uzak, sade bir törenle gerçekleşse de, çiftin özel hayatları zamanla magazin basınının odağı haline gelmişti. Özellikle Hadise’nin kariyerindeki yükseliş ve Mehmet Dinçerler’in iş hayatındaki yoğun temposu, ilişkilerine dair merakları artırmıştı.

Ancak mutlu giden evlilik süreci, 2022'nin ikinci yarısından itibaren bazı tartışmalar ve iddialarla sarsılmıştı. Çiftin arasında yaşandığı öne sürülen krizler, Hadise’nin sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar ve Mehmet Dinçerler’in farklı şehirlerdeki iş trafiği, ayrılık dedikodularını körüklemişti.

Öne atılan iddialar arasında, Mehmet Dinçerler’in Hadise’nin kariyerine yeterince destek vermemesi, çiftin özel yaşamlarındaki farklı beklentiler nedeniyle iletişim sorunları yaşadığı konuşulmuştu.

Ayrıca bazı kaynaklar, evlilik dışı ilişkiler ve üçüncü kişilerle ilgili dedikoduları da magazin gündemine taşımıştı.

Ayrıca bazı kaynaklar, evlilik dışı ilişkiler ve üçüncü kişilerle ilgili dedikoduları da magazin gündemine taşımıştı.

Taraflar ise çoğunlukla sessiz kalmayı tercih etmişti... Hadise, kariyerine odaklandığını ve özel hayatını basından uzak tutmak istediğini belirtirken, Mehmet Dinçerler ise medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma kararının ardından, taraflar arasında yaşanan gelişmeler ve alınan kararların gizlilik ilkesine uygun olarak basından uzak tutulduğu ortaya çıkmış ve Hadise bu konuya dair açıklama yapamadığını söylemişti.

Son gelişmelerin ardından, Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün Marmaris'te bir gece kulübünde eski eşi Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısı eşliğinde eğlenirken görüntülendi.

