Meğer Tatil Planlamışlar: Kıvanç Tatlıtuğ Teknesi Parçalanan Halit Yukay'ı Arama Çalışmalarına Katıldı
İş dünyasının tanınan isimlerinden Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde teknesinin parçalanmasıyla kaybolması, sadece yakın çevresini değil tüm ünlü camiasını derinden sarstı.
Gazetemagazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, yakın dostu ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaşanan bu talihsiz gelişmenin ardından tatilini yarıda keserek arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Erdek’e gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mazu Yachts’ı kurarak lüks yat sektörüne adını yazdıran iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Mikonos Adası’na gitmek için denize açılmış fakat kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seda Bakan da yaptığı paylaşımla Halit Yukay'la olan yakınlığını belirtmiş ve "Bir mucize olsun" notunu düşmüştü.
Gazetemagazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Marmara Denizi’nde teknesi parçalanarak kaybolan iş insanı ve dostu Halit Yukay ile olay günü telefonla görüştüğünü açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın