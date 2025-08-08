onedio
Meğer Tatil Planlamışlar: Kıvanç Tatlıtuğ Teknesi Parçalanan Halit Yukay'ı Arama Çalışmalarına Katıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
08.08.2025 - 21:09

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde teknesinin parçalanmasıyla kaybolması, sadece yakın çevresini değil tüm ünlü camiasını derinden sarstı. 

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, yakın dostu ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaşanan bu talihsiz gelişmenin ardından tatilini yarıda keserek arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Erdek’e gitti.

Mazu Yachts’ı kurarak lüks yat sektörüne adını yazdıran iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Mikonos Adası’na gitmek için denize açılmış fakat kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken tanınan iş insanının dostları da üzüntülerini dile getirmişti.

Seda Bakan da yaptığı paylaşımla Halit Yukay'la olan yakınlığını belirtmiş ve "Bir mucize olsun" notunu düşmüştü.

Aynı bölgede dolaşan kuru yük gemisi Arel 7, yaptıkları manevra ve izlenen rota itibarıyla tekneyle çarpışmış olma ihtimali nedeniyle soruşturma altına alınmıştı.

Bu beklenmedik kayboluş ve kaza hem iş dünyasına hem de magazin camiasına damga vurdu. Arama çabaları devam ederken, umutlu bekleyiş devam ediyor.

Gazetemagazin'den Umut Ünver'in özel haberine göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Marmara Denizi’nde teknesi parçalanarak kaybolan iş insanı ve dostu Halit Yukay ile olay günü telefonla görüştüğünü açıkladı.

