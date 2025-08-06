Halit Yukay’a Ait Yat Parçalanmış Olarak Bulunmuştu: Ünlü Oyuncu Seda Bakan, Yakın Arkadaşı İçin Mucize Diledi

Geçtiğimiz saatlerde ünlüler camiasından ilk tepki Seda Bakan'dan geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve içine dahil olduğu veya yarattığı kaoslarla sık sık gündem olan Seda Bakan, içinde Halit Yukay'ın da bulunduğu kalabalık bir arladaş masası fotoğrafı paylaştı.

Ve 'Bir mucize olsun lütfen' notunu düştü.