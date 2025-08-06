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Halit Yukay’a Ait Yat Parçalanmış Olarak Bulunmuştu: Ünlü Oyuncu Seda Bakan, Yakın Arkadaşı İçin Mucize Diledi

Halit Yukay’a Ait Yat Parçalanmış Olarak Bulunmuştu: Ünlü Oyuncu Seda Bakan, Yakın Arkadaşı İçin Mucize Diledi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 21:22

Halit Yukay'a ait yatın ortadan ikiye parçalanmış halde bulunmasının ardından ünlü iş insanına dair yeni bir gelişme hala gelmedi. Birçok ünlüyle yakın dostluğu olduğu bilinen Halit Yukay'ın kayboluşuna tepki gösteren ilk isim Seda Bakan oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Mazu Yachts’ın sahibi olan iş insanı Halit Yukay, kendisine ait yatla Yalova’dan Yunanistan’tın Mikonos Adası’na gitmek için denize açılmış, fakat haberi oldukça üzücü bir şekilde gelmişti.

Mazu Yachts’ın sahibi olan iş insanı Halit Yukay, kendisine ait yatla Yalova’dan Yunanistan’tın Mikonos Adası’na gitmek için denize açılmış, fakat haberi oldukça üzücü bir şekilde gelmişti.

Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. 

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına büyük bir titizlikle ve hızla devam ederken henüz Halit Yukay'la ilgili yeni bir haber yok.

Kaçıranlar için Yukay'ın kayboluşuna dair tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Halit Yukay'ın ünlüler camiasında birçok isimle yakın dostluğu olduğu öğrenilmişti.

Halit Yukay'ın ünlüler camiasında birçok isimle yakın dostluğu olduğu öğrenilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ünlüler camiasından ilk tepki Seda Bakan'dan geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve içine dahil olduğu veya yarattığı kaoslarla sık sık gündem olan Seda Bakan, içinde Halit Yukay'ın da bulunduğu kalabalık bir arladaş masası fotoğrafı paylaştı. 

Ve 'Bir mucize olsun lütfen' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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