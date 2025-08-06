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Somer Sivrioğlu ve Sevgilisi Tilbe Uslu'nun Küvet Pozları "Bu Kadar Detaya İhtiyacımız Yoktu" Dedirtti

Somer Sivrioğlu ve Sevgilisi Tilbe Uslu'nun Küvet Pozları "Bu Kadar Detaya İhtiyacımız Yoktu" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 18:26

MasterChef'in nadide jüri üyelerinden Somer Şef, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu'yla verdiği yeni pozlarla dikkat çekti!

Aşka düşen Somer Şef'in küvet keyfi sosyal medyada gündem oldu 😂

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Senelerdir MasterChef'in kıymetli jürileri arasında yer alan ve adeta ailemizden biri haline gelen Somer şefi tanıtmaya gerek yok sanıyoruz.

Senelerdir MasterChef'in kıymetli jürileri arasında yer alan ve adeta ailemizden biri haline gelen Somer şefi tanıtmaya gerek yok sanıyoruz.

Babacan tavrı, kendine has tarzı ve yarışmacılarla kurduğu iletişimle hayatımıza girdiği günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Somer Sivrioğlu'nu yalnızca başarılı kariyeriyle konuşmuyoruz!

Uzun bir süredir, özellikle yaz aylarında başlayan ve biten aşklarıyla gündeme geliyor kendisi. 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanan Somer Şef, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 

Ardından adı Ayşe Özyılmazel'le anlaşılmış, o ilişkinin de kısa sürmesinin ardından bir süre kabuğuna çekilen Somer Şef, aşka kapılarını Tilbe Uslu sayesinde yeniden açmıştı.

Somer Sivrioğlu, kendisinden bu sefer de 25 yaş küçük olan Tilbe Uslu'yla aşk yaşadığını temmuz ayının başında, sevgilisinin doğum gününde ilan etmişti.

Somer Sivrioğlu, kendisinden bu sefer de 25 yaş küçük olan Tilbe Uslu'yla aşk yaşadığını temmuz ayının başında, sevgilisinin doğum gününde ilan etmişti.

O günden bu yana sürekli beraber fotoğraf paylaşan ve boş vakitlerinin tamamını birbirine ayıran çift, bir süredir yazın tadını çıkarıyor. 

Çok aşık gözüken Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu, ne zaman bir yerde beraber görüntülense sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Bugün de yine gündemimizde, çiftimizin paylaştığı aşk kokan yeni pozlar var!

Geçtiğimiz saatlerde beraber bir kaçamak yapan Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu, önce halka karışıp otobüse bindi.

Geçtiğimiz saatlerde beraber bir kaçamak yapan Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu, önce halka karışıp otobüse bindi.

Ardından soluğu küvette aldı! Tilbe Uslu'nun mayolu Somer Şef'in elinde birasıyla, küvet keyfini paylaştığı poz sosyal medyada kısa sürede gündem oldu!

Hem güldürdü, hem de bu kadar detaya ihtiyacımız olup olmadığını sorgulattı... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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