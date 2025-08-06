Somer Sivrioğlu ve Sevgilisi Tilbe Uslu'nun Küvet Pozları "Bu Kadar Detaya İhtiyacımız Yoktu" Dedirtti
MasterChef'in nadide jüri üyelerinden Somer Şef, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu'yla verdiği yeni pozlarla dikkat çekti!
Aşka düşen Somer Şef'in küvet keyfi sosyal medyada gündem oldu 😂
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Senelerdir MasterChef'in kıymetli jürileri arasında yer alan ve adeta ailemizden biri haline gelen Somer şefi tanıtmaya gerek yok sanıyoruz.
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Somer Sivrioğlu, kendisinden bu sefer de 25 yaş küçük olan Tilbe Uslu'yla aşk yaşadığını temmuz ayının başında, sevgilisinin doğum gününde ilan etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde beraber bir kaçamak yapan Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu, önce halka karışıp otobüse bindi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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