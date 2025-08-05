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Yazın Ortasında Çizme Giymeyi Alışkanlık Haline Getiren Eylül Tumbar'ın JLo Konseri Kombini Dillere Fena Düştü

Yazın Ortasında Çizme Giymeyi Alışkanlık Haline Getiren Eylül Tumbar'ın JLo Konseri Kombini Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.08.2025 - 00:15

Yazın başlarında AVM için seçtiği çizmeli kombinle alay konusu olan genç oyuncu Eylül Tumbar, İstanbul'da gerçekleşen Jennifer Lopez konserine sevgilisi Enes Koçak'la gitti. 

40 derece sıcak dinlemeden 'Çizme olmadan asla' diyen Eylül Tumbar, JLo konseri kombiniyle yine ve yeniden dillere düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Melisa Sözen'le başrolde yer aldığı "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle hayatımıza giren genç oyuncu Eylül Tumbar, magazinde konuşulan ünlüler listesi içine yavaş yavaş, sağlam adımlarla giriyor.

Melisa Sözen'le başrolde yer aldığı "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle hayatımıza giren genç oyuncu Eylül Tumbar, magazinde konuşulan ünlüler listesi içine yavaş yavaş, sağlam adımlarla giriyor.

Dizide Sözen'in dizideki kızını canlandıran Eylül Tumbar, ilk bakışta Afra Saraçoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekmiş, sosyal medyada gündem olmuştu.

Netflix'te yıldızını parlattıktan sonra magazinin de yapımcılarından yakından takip ettiği bir isim haline gelen Eylül Tumbar'a aniden gelen şöhret, beraberinde aşkı da getirmişti. 

Önce yaz disizi Yalan'la karşımıza çıkan fakat beklediği başarıyı yakalamayan Eylül Tumbar'ın hemen akabinde rol aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki rol arkadaşı Enes Koçak'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ne zaman görüntülenseler birbirlerinin elini sımsıkı tutan, keyfilerinin yerinde olduğu her hallerinden anlaşılan çift, yazın başında AVM çıkarmasıyla dikkat çekmişti.

Ne zaman görüntülenseler birbirlerinin elini sımsıkı tutan, keyfilerinin yerinde olduğu her hallerinden anlaşılan çift, yazın başında AVM çıkarmasıyla dikkat çekmişti.

Belki denk gelmişsinizdir, herkes sıcaktan bayılmak üzereyken AVM'de gezmek için çizme tercih eden Eylül Tumbar'ın moda katliamı yaptığına kanaat getirilmişti. 

Sosyal medya kullanıcılarının radarından da kaçamamıştı tabii ki!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul'da gerçekleşen ve aylardır beklenen Jennifer Lopez konserinde boy gösteren Eylül Tumbar, yine çizme giydi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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