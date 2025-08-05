Gelin Kaynana Kavuştu: Tatilden Dönen Gelinini Pamuklara Saran Arzu Sabancı, Nazlı'sını JLo'ya Götürdü!
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Justin Timberlake konserinde yaşanan talihsizliklere isyan etse de konserde hazır bulunan Arzu Sabancı, bu sefer de Jennifer Lopez konserinde boy gösterdi.
Timberlake konserine arkadaşıyla giden Arzu Sabancı, Jennifer Lopez'i tatilden dönen gelini Nazlı Sabancı'yla izlemeye geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Belki bazılarınız şu anda orada ama biz evlerimizde otururken bu gece İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarları esiyor.
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Konsere birçok ünlü isim akın etti tabii. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Justin Timberlake konseri de pek bir rağbet görmüştü.
Bu akşam gerçekleşen Jennifer Lopez konserine biricik gelini Nazlı Sabancı'yı getirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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