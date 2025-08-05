onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gelin Kaynana Kavuştu: Tatilden Dönen Gelinini Pamuklara Saran Arzu Sabancı, Nazlı'sını JLo'ya Götürdü!

Gelin Kaynana Kavuştu: Tatilden Dönen Gelinini Pamuklara Saran Arzu Sabancı, Nazlı'sını JLo'ya Götürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2025 - 22:51

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Justin Timberlake konserinde yaşanan talihsizliklere isyan etse de konserde hazır bulunan Arzu Sabancı, bu sefer de Jennifer Lopez konserinde boy gösterdi. 

Timberlake konserine arkadaşıyla giden Arzu Sabancı, Jennifer Lopez'i tatilden dönen gelini Nazlı Sabancı'yla izlemeye geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belki bazılarınız şu anda orada ama biz evlerimizde otururken bu gece İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarları esiyor.

Belki bazılarınız şu anda orada ama biz evlerimizde otururken bu gece İstanbul'da Jennifer Lopez rüzgarları esiyor.

Festival Park Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'ne geleceği aylar önce öğrenilen Jennifer Lopez, hem bilet fiyatları hem kulis istekleri hem de buraya geliyor olduğu gerçeğiyle büyük gündem yaratmıştı. 

O gün geldi çattı, Jennifer Lopez İstanbul'da onunla kavuşmak için aylardır bekleyenlerin karşısına az önce çıktı!

Konsere birçok ünlü isim akın etti tabii. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Justin Timberlake konseri de pek bir rağbet görmüştü.

Konsere birçok ünlü isim akın etti tabii. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Justin Timberlake konseri de pek bir rağbet görmüştü.

Binlerce insanın akın ettiği ve birçok talihsizliğin yaşandığı Justin Timberlake konserine giden ünlüler arasında Arzu Sabancı da bulunuyordu. Hatta Arzu Sabancı'nın da aynı kuyruğu aşmaya çalıştığı görülünce, 'Arzu Sabancı da olsan fark etmiyor' yorumları kol gezmişti. 😂

Arzu Sabancı, Timberlake konserine bir arkadaşıyla gitmişti ama...

Bu akşam gerçekleşen Jennifer Lopez konserine biricik gelini Nazlı Sabancı'yı getirdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın