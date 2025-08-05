Nebahat Çehre, Vefat Eden Can Dostu Filiz Akın'ın Eski Mesajını Görünce Paramparça Oldu!
Instagram, yaklaşık beş ay önce vefat eden Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın eski mesajlarını Nebahat Çehre'ye hatırlattı.
Can dostunun kendisine attığı eski mesajları görünce dağılan Nebahat Çehre, gözyaşlarına boğuldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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Hayatımıza girdiği günden beri güzelliğinden, duruluğundan ve zerafetinden biraz olsun kaybetmeyen Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ı ne yazık ki bu senenin başında kaybetttik.
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Birçok ünlü ve usta isim Filiz Akın'a son vedasını sosyal medya hesabından paylaşırken, dikkat çeken isimlerden biri de Nebahat Çehre'ydi.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir hikaye paylaşan Nebahat Çehre, Instagram eski dostunun mesajını karşısına çıkarınca paramparça oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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