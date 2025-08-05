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Nebahat Çehre, Vefat Eden Can Dostu Filiz Akın'ın Eski Mesajını Görünce Paramparça Oldu!

Nebahat Çehre, Vefat Eden Can Dostu Filiz Akın'ın Eski Mesajını Görünce Paramparça Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2025 - 20:20

Instagram, yaklaşık beş ay önce vefat eden Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın eski mesajlarını Nebahat Çehre'ye hatırlattı.

Can dostunun kendisine attığı eski mesajları görünce dağılan Nebahat Çehre, gözyaşlarına boğuldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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Hayatımıza girdiği günden beri güzelliğinden, duruluğundan ve zerafetinden biraz olsun kaybetmeyen Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ı ne yazık ki bu senenin başında kaybetttik.

Hayatımıza girdiği günden beri güzelliğinden, duruluğundan ve zerafetinden biraz olsun kaybetmeyen Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ı ne yazık ki bu senenin başında kaybetttik.

Senenin başında ne yazık ki hayatını kaybeden Filiz Akın'ın vefat haberi sevenlerini, dostlarını ve milyonlarca hayranını yasa boğmuştu. 

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana zatürre ve enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti. 

Hemen akabinde Filiz Akın'ın vefat ettiği haberi duyurulmuştu. Cenazenin de duyurulmadan gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Birçok ünlü ve usta isim Filiz Akın'a son vedasını sosyal medya hesabından paylaşırken, dikkat çeken isimlerden biri de Nebahat Çehre'ydi.

Birçok ünlü ve usta isim Filiz Akın'a son vedasını sosyal medya hesabından paylaşırken, dikkat çeken isimlerden biri de Nebahat Çehre'ydi.

Bir diğer efsane isim olan Nebahat Çehre, hastalandığı dönemden itibaren yanından ayrılmadığı ve yakından takip ettiği can dostu Filiz Akın'ın vefat haberini aldığında kelimeler boğazında düğümlenmişti.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir hikaye paylaşan Nebahat Çehre, Instagram eski dostunun mesajını karşısına çıkarınca paramparça oldu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir hikaye paylaşan Nebahat Çehre, Instagram eski dostunun mesajını karşısına çıkarınca paramparça oldu.

Filiz Akın'ın hayattayken fotoğraflarının altına bıraktığı mesajları yeniden gören Nebahat Çehre

'Canım Filiz, Instagram önüme çıkardı yorumunu, gözlerim yaşlar içinde kaldı. Seni tanımış olmak, seninle arkadaş olmak... Seninle dost olmak ne büyük mutluluktu... Yerin hiç dolmayacak, yattığın yer ışıkla dolsun. Seni çok özlüyoruz.' ifadelerini kullandı. ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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