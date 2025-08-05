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Baba Kız Aşkı Dorukta: Barış Arduç, Gün Geçtikçe Gupse Özay'ın Kopyası Olan Kızı Jan Asya'yla Görüntülendi!

Baba Kız Aşkı Dorukta: Barış Arduç, Gün Geçtikçe Gupse Özay'ın Kopyası Olan Kızı Jan Asya'yla Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2025 - 17:42

Geçtiğimiz saatlerde Bebek'te kızıyla üç beş tur atarken görüntülenen ünlü oyuncu Barış Arduç'un minik kızıyla yaşadığı aşk kalp eritti!

Bir mekandan çıkarken objektiflere takılan baba kız hızla arabasına yürüse de prenses Jan Asya'nın annesi Gupse Özay'ın bir mini kopyası olduğu çok daha net anlaşıldı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz haftalarda, duyan kimsenin inanmak istemediği, çoğunluğun da inanmadığı bir ayrılık iddiası ortaya atılmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz haftalarda, duyan kimsenin inanmak istemediği, çoğunluğun da inanmadığı bir ayrılık iddiası ortaya atılmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

2022 yılından bu yana evli ve çok da mutlu olan, yalnızca ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç ve Gupse Özay'ın boşanacağı dedikoduları dolaşmaya başlamış, çifti seven herkesi bir miktar endişelendirmişti. 

Sebebinin Barış Arduç'un Hande Erçel'e olan ekstra samimi sahneleri olduğu düşünülüyordu. Boşanma iddiası, çok şükür ki çiftimiz tarafından direkt olmasa da türlü türlü yollarla yalanlandı.

Önce Barış Arduç'un Gupse Özay'ın yeni filminin afişini paylaşması ve Gupse'nin de karşılık vermesi her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

Önce Barış Arduç'un Gupse Özay'ın yeni filminin afişini paylaşması ve Gupse'nin de karşılık vermesi her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

Sonra da Barış Arduç'un Gupse Özay'ın doğum gününde paylaştığı gönderi gündeme oturdu. 

Gupse Özay'ın doğal mı doğal bir pozunu paylaşan, hemen arkasına da net olmayan bir aile pozunu iliştiren Barış Arduç, biricik eşinin doğum gününü romantik sözlerle kutlamıştı. Özellikle bu ikinci paylaşım, boşanma dedikodularını kökünden kuruttu!

Kaçıranlar için Arduç'un paylaşımının detaylarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bebek'te kızı Jan Asya'yla üç beş tur atmaya karar veren Barış Arduç, geçtiğimiz saatlerde objektiflere takıldı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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