Baba Kız Aşkı Dorukta: Barış Arduç, Gün Geçtikçe Gupse Özay'ın Kopyası Olan Kızı Jan Asya'yla Görüntülendi!

2022 yılından bu yana evli ve çok da mutlu olan, yalnızca ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç ve Gupse Özay'ın boşanacağı dedikoduları dolaşmaya başlamış, çifti seven herkesi bir miktar endişelendirmişti.

Sebebinin Barış Arduç'un Hande Erçel'e olan ekstra samimi sahneleri olduğu düşünülüyordu. Boşanma iddiası, çok şükür ki çiftimiz tarafından direkt olmasa da türlü türlü yollarla yalanlandı.