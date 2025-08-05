Baba Kız Aşkı Dorukta: Barış Arduç, Gün Geçtikçe Gupse Özay'ın Kopyası Olan Kızı Jan Asya'yla Görüntülendi!
Geçtiğimiz saatlerde Bebek'te kızıyla üç beş tur atarken görüntülenen ünlü oyuncu Barış Arduç'un minik kızıyla yaşadığı aşk kalp eritti!
Bir mekandan çıkarken objektiflere takılan baba kız hızla arabasına yürüse de prenses Jan Asya'nın annesi Gupse Özay'ın bir mini kopyası olduğu çok daha net anlaşıldı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz haftalarda, duyan kimsenin inanmak istemediği, çoğunluğun da inanmadığı bir ayrılık iddiası ortaya atılmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
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Önce Barış Arduç'un Gupse Özay'ın yeni filminin afişini paylaşması ve Gupse'nin de karşılık vermesi her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.
Bebek'te kızı Jan Asya'yla üç beş tur atmaya karar veren Barış Arduç, geçtiğimiz saatlerde objektiflere takıldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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