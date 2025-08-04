Konuşanlar'ı Senelerdir EXXEN'de Sunan Hasan Can Kaya, Platformdan Ayrılma İddiasına Bizzat Cevap Verdi
YouTube projesi olarak başlayıp EXXEN’e transfer olan “Konuşanlar” programının uzun bir süredir EXXEN'le yollarını ayıracağı konuşuluyordu.
Hasan Can Kaya ayrılık iddiasına bizzat cevap verdi.
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2020 yılında, pandeminin patladığı dönemde hayatımıza YouTube'da yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla giren Hasan Can Kaya'yı tanımayan yoktur.
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Hasan Can Kaya, geçtiğimiz saatlerde X hesabından EXXEN'le ayrılık iddialarına cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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