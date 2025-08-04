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Konuşanlar'ı Senelerdir EXXEN'de Sunan Hasan Can Kaya, Platformdan Ayrılma İddiasına Bizzat Cevap Verdi

Konuşanlar'ı Senelerdir EXXEN'de Sunan Hasan Can Kaya, Platformdan Ayrılma İddiasına Bizzat Cevap Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2025 - 20:09

YouTube projesi olarak başlayıp EXXEN’e transfer olan “Konuşanlar” programının uzun bir süredir EXXEN'le yollarını ayıracağı konuşuluyordu. 

Hasan Can Kaya ayrılık iddiasına bizzat cevap verdi.

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2020 yılında, pandeminin patladığı dönemde hayatımıza YouTube'da yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla giren Hasan Can Kaya'yı tanımayan yoktur.

2020 yılında, pandeminin patladığı dönemde hayatımıza YouTube'da yayınlamaya başladığı Konuşanlar programıyla giren Hasan Can Kaya'yı tanımayan yoktur.

YouTube projesi olarak başlayıp 2021 yılında EXXEN'e taşınan Konuşanlar yıllardır dijitalin favorileri arasında yer alıyor. 

Hasan Can Kaya'yı bambaşka bir seviyeye taşıyan ve yıldızını parlatan Konuşanlar,  yeni bölümleriyle hala milyonlar tarafından izleniyor hatta EXXEN üyeliği almalarının yegane sebebi olarak öne çıkıyor. 

Fakat bir süredir, ilk başta 'üyelik' sistemiyle EXXEN'e geçtiği için tepki çeken Konuşanlar'ın bu sezon EXXEN'le aynı yolda yürümeyeceği konuşuluyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda Hasan Can Kaya’ya birçok dijital platformdan teklif yağdığı, ancak ünlü komedyenin henüz EXXEN dahil  hiçbir yerle yeni sezon için resmi bir anlaşmaya imza atmadığı iddia edilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz saatlerde X hesabından EXXEN'le ayrılık iddialarına cevap verdi.

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz saatlerde X hesabından EXXEN'le ayrılık iddialarına cevap verdi.
twitter.com

'Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız' diyen Hasan Can Kaya, iddiaları doğruladı. Yeni adreslerinin henüz belli olmadığını, olduğunda haber vereceğini de vurguladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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