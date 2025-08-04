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Uzak Şehir’deki Şoke Eden Vedadan Milyoner’de Milyonluk Soruyu Açtıran Teyzeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir’deki Şoke Eden Vedadan Milyoner’de Milyonluk Soruyu Açtıran Teyzeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 14:55

Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Sizler de televizyon alemini sıkı takipte olan izleyicilerdenseniz neler olmuş neler bitmiş sizler için derledik. Son günlerde gündem yeni sezona hazırlananan dizilere dair. Gelin bugünün özetine birlikte bakalım!

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Kuruluş Osman’da günlerdir süren cast çalışmaları sonlandı.

Kuruluş Osman’da günlerdir süren cast çalışmaları sonlandı.

Mert Yazıcıoğlu ile Kuruluş Osman’da yeni bir dönem başlayacağını duyurmuştuk. Şimdiyse annesi ve babasını oynayacak oyuncular netleşti. Nebahat Çehre ve Cihan Ünal kadroda!

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Milyoner’in son bölüm yarışmacısı Habibe Karataş adını hafızalara kazıdı.

Milyoner’in son bölüm yarışmacısı Habibe Karataş adını hafızalara kazıdı.

74 yaşındaki Habibe Karataş 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı. Ancak yanıtlamak istemedi ve 500 bin TL ödülü alarak yarışmadan ayrıldı. Başarısı ise sosyal medyada takdir edildi.

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Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Uzak Şehir’de gelişme yaşandı.

Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Uzak Şehir’de gelişme yaşandı.

Alya ve Cihan karakterinin aşkına engel olan karakter Mine için veda vakti geldi. Birsen Altuntaş oyuncunun yeni projeler değerlendirdiğini bu sebeple de kadrodan ayrılacağını duyurdu.

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TRT 1’de İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizide oyuncular seçildi.

TRT 1’de İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizide oyuncular seçildi.

Ecem Çalhan ve Ali Gözüşirin dizide partner oldu. Çalhan’ı Tozlukaya ile, Gözüşirin’i ise Her Yerde Sen ile tanımıştık. Bakalım uyumları nasıl olacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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