Uzak Şehir’deki Şoke Eden Vedadan Milyoner’de Milyonluk Soruyu Açtıran Teyzeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Her gün olduğu gibi bugün de televizyon dünyasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Sizler de televizyon alemini sıkı takipte olan izleyicilerdenseniz neler olmuş neler bitmiş sizler için derledik. Son günlerde gündem yeni sezona hazırlananan dizilere dair. Gelin bugünün özetine birlikte bakalım!
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Kuruluş Osman’da günlerdir süren cast çalışmaları sonlandı.
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Milyoner’in son bölüm yarışmacısı Habibe Karataş adını hafızalara kazıdı.
Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Uzak Şehir’de gelişme yaşandı.
TRT 1’de İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizide oyuncular seçildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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