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TRT 1’in Yeni Sezon Dizisi Cennetin Çocukları’nda Ecem Çalhan ve Ali Gözüşirin Partner Oldu

TRT 1’in Yeni Sezon Dizisi Cennetin Çocukları’nda Ecem Çalhan ve Ali Gözüşirin Partner Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 13:58

TRT 1 yeni sezonda ekranlara Cennetin Çocukları dizisi ile gelmeyi planlıyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi için oyuncu seçimleri sürüyor. Başrole, Leyla Feray’ın eşlik edeceği açıklanmıştı ancak senaryoda yapılan değişiklikler sonucu Feray, kadrodan ayrıldı. Yerine kiminle anlaşılacağı henüz belli değil. Şimdiyse dizinin bir diğer partnerliği seçildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Dizinin kadrosuna Ecem Çalhan katıldı.

Dizinin kadrosuna Ecem Çalhan katıldı.

6 Ağustos’ta sete çıkmaya hazırlanan dizide Ecem Çalhan, Sezen karakterine hayat verecek. Yeni dönemin popüler isimlerinden Ecem Çalhan’ı Tozluyaka dizisindeki rolüyle hafızalara kazımıştık.

Çalhan’ın partneri ise Ali Gözüşirin olacak.

Çalhan’ın partneri ise Ali Gözüşirin olacak.

Ali Gözüşirin, İsmail Hacıoğlu’nun hayat vereceği Büyük İskender karakterinin kuzeni olan Adem ile karşımıza çıkacak.

Yeni sezonda yayınlanacak olan dizi için çalışmalar devam ederken izleyiciler gün sayıyor. Bakalım reytingler nasıl olacak?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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