TRT 1’in Yeni Sezon Dizisi Cennetin Çocukları’nda Ecem Çalhan ve Ali Gözüşirin Partner Oldu
TRT 1 yeni sezonda ekranlara Cennetin Çocukları dizisi ile gelmeyi planlıyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi için oyuncu seçimleri sürüyor. Başrole, Leyla Feray’ın eşlik edeceği açıklanmıştı ancak senaryoda yapılan değişiklikler sonucu Feray, kadrodan ayrıldı. Yerine kiminle anlaşılacağı henüz belli değil. Şimdiyse dizinin bir diğer partnerliği seçildi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin kadrosuna Ecem Çalhan katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalhan’ın partneri ise Ali Gözüşirin olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın