TRT 1’in Yeni Sezon Dizisi Cennetin Çocukları’nda Ecem Çalhan ve Ali Gözüşirin Partner Oldu

TRT 1 yeni sezonda ekranlara Cennetin Çocukları dizisi ile gelmeyi planlıyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi için oyuncu seçimleri sürüyor. Başrole, Leyla Feray’ın eşlik edeceği açıklanmıştı ancak senaryoda yapılan değişiklikler sonucu Feray, kadrodan ayrıldı. Yerine kiminle anlaşılacağı henüz belli değil. Şimdiyse dizinin bir diğer partnerliği seçildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş