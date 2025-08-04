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Cihangir Ceyhan’ın Başrolündeki Fırtına Kız Filminde Kızına Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu

Cihangir Ceyhan’ın Başrolündeki Fırtına Kız Filminde Kızına Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 11:13

Fırtına Kız adlı film projesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde baba rolünü Cihangir Ceyhan oynayacak. Kızının kim olacağını ise Birsen Altuntaş açıkladı. Futbolcu bir baba ve babasının izinden gitmek isteyen kızını konu alacak film için geri sayım başladı. Gelin birlikte detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Cihangir Ceyhan, İsmail adlı karaktere hayat verecek.

Cihangir Ceyhan, İsmail adlı karaktere hayat verecek.

Eski bir futbolcu baba olarak izleyeceğiz Cihangir Ceyhan’ı. Çekimler ise Diyarbakır’da gerçekleşecek. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın olduğu filmin senaristi ise Esen Ali Bilen olacak.

Cihangir Ceyhan’ın kızı Eylül Ersöz olacak.

Cihangir Ceyhan’ın kızı Eylül Ersöz olacak.

Babasının izinden gitmek isteyen ve törelere rağmen futbolcu olma hayali olan Zeynep karakterinin dik duruşunu ve çabasını göreceğiz filmde. 

Son zamanlarda yaş farkı olan oyuncuları sevgili olarak partner halinde izlememiz epey eleştiri alırken, baba-kız ikilisi olacak Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz ilaç gibi geldi diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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