Cihangir Ceyhan’ın Başrolündeki Fırtına Kız Filminde Kızına Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu

Babasının izinden gitmek isteyen ve törelere rağmen futbolcu olma hayali olan Zeynep karakterinin dik duruşunu ve çabasını göreceğiz filmde.

Son zamanlarda yaş farkı olan oyuncuları sevgili olarak partner halinde izlememiz epey eleştiri alırken, baba-kız ikilisi olacak Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz ilaç gibi geldi diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!