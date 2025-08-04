Cihangir Ceyhan’ın Başrolündeki Fırtına Kız Filminde Kızına Hayat Verecek Oyuncu Belli Oldu
Fırtına Kız adlı film projesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde baba rolünü Cihangir Ceyhan oynayacak. Kızının kim olacağını ise Birsen Altuntaş açıkladı. Futbolcu bir baba ve babasının izinden gitmek isteyen kızını konu alacak film için geri sayım başladı. Gelin birlikte detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Cihangir Ceyhan, İsmail adlı karaktere hayat verecek.
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Cihangir Ceyhan’ın kızı Eylül Ersöz olacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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